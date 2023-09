Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

98,26 EUR +0,45% (20.09.2023, 09:01)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

97,66 EUR +0,91% (19.09.2023)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (20.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW-Chef Oliver Zipse stehe laut einem Zeitungsbericht vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Wie das "Handelsblatt" (Mittwoch) unter Berufung auf Kreise berichte, solle sein Vertrag auf einer Aufsichtsratssitzung kommende Woche um weitere zwei Jahre verlängert werden. Der 59-Jährige solle demnach bis Sommer 2026 an der Spitze des DAX-Konzerns bleiben.BMW habe die Personalie auf Anfrage des Blatts nicht kommentieren wollen. Zipse sei seit 2019 Vorstandschef des Autobauers und genieße das Vertrauen der Großaktionäre der Familie Quandt, die knapp die Hälfte der Anteile halte, habe es weiter geheißen. Der Weg bis zu einem möglichen Führungswechsel in der BMW-Zentrale rücke so ein gutes Stück nach hinten.Zipses Aufgabe für die zweite Amtszeit sei die Einführung der "Neuen Klasse", einer neuen Generation von E-Autos. Die Zipse-Nachfolge solle aus einem engen Kreis von Vertrauten aufgebaut werden, mit denen der BMW-Chef den Vorstand besetzt habe, habe es weiter geheißen. Konzernkreisen zufolge kämen laut "Handelsblatt" drei Namen infrage: Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic, Einkaufschef Joachim Post und Personalvorständin Ilka Horstmeier.Bereits am kommenden Wochenende gebe es einen weiteren wichtigen Termin. Am Sonntag entscheide sich, ob BMW im niederbayerischen Straßkirchen ein großes Batteriewerk für 600.000 Hochvoltakkus pro Jahr bauen könne. Die rund 2.700 Stimmberechtigten in der Gemeinde seien bis dahin zum Bürgerentscheid aufgerufen. Um 18.00 Uhr ende die Abstimmung, das Ergebnis werde einige Stunden danach erwartet.BMW ist sicher einer der gut positionierten deutschen Autobauer, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: