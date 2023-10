Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (10.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW habe in Q3 mehr Autos verkauft. Gegenüber dem Vorjahresquartal sei der Absatz weltweit um 5,8 Prozent auf 621.699 Fahrzeuge gestiegen, wie der Autobauer am Dienstag in München bekannt gegeben habe. In den ersten neun Monaten seien die Verkäufe um 5,1 Prozent auf 1,84 Millionen Autos geklettert. Die BMW-Aktie habe sich wieder auf den Weg nach oben gemacht.In den Monaten Juli bis September sei vor allem der Verkauf von Vollelektroautos kräftig um fast 80 Prozent gestiegen. BMW-Finanzchef Walter Mertl habe ein Verkaufsplus in diesen Größenordnungen bereits vergangene Woche angekündigt. Im wichtigen Markt China hätten die Marken BMW und Mini allerdings im Quartal ein Minus von 1,8 Prozent auf 210 331 Autos verzeichnet.Die Auftragseingänge bei BMW seien hoch, und trotz einiger Hakeleien in den Lieferketten habe der Konzern mehr Autos ausliefern können als im Vorjahr. Wachstumstreiber seien die teuren Oberklassemodelle und die vollelektrischen Fahrzeuge."Insgesamt sind wir auf Kurs, unsere Wachstumsziele für 2023 zu erreichen", habe Vertriebsvorstand Pieter Nota gesagt. Nach dem leichten Rückgang der Verkaufszahlen in Q1 sei es bereits im zweiten wieder deutlich besser gelaufen.Der Start der "Neuen Klasse" im Jahr 2025 werde für BMW einen Meilenstein darstellen. Mit Software-Baukästen für Antrieb, Fahrwerk, Bordnetz und Fahrassistenz zum Beispiel spare die neue Fahrzeuggeneration Kabelstränge, Gewicht und Geld.Einziges Manko: Die Absätze in China würden schrumpfen. BMW sei im Reich der Mitte sicherlich nicht im Massenmarkt positioniert - dennoch würden auch die Münchner die immer stärkere Konkurrenz von BYD, Nio und Xpeng zu spüren bekommen.Die BMW-Aktie habe zuletzt von rund 112 Euro bis auf 94 Euro korrigiert. Im Bereich zwischen 92 Euro und 94 Euro hätten mehrere Supports für das Papier gelegen. Hier habe der Autotitel auch vorerst einen Boden ausgebildet und wieder den Weg nach oben eingeschlagen.Anleger bleiben bei der BMW-Aktie investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link