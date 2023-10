XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

94,65 EUR -1,11% (09.10.2023)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (10.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - BMW: Unterstützung erneut getestet - ChartanalyseNach der starken Performance vom Freitag (+1,5%) ist die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) gestern wieder nach unten gedreht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die BMW-Aktie sei mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung und einem Tagesgewinn von 2,6% am 20. September über die 200-Tage-Linie und die runde 100er Marke gestiegen. Der Ausbruch habe sich jedoch als Fehlsignal entpuppt, denn die Notierungen seien anschließend wieder nach unten gedreht und hätten in der vergangenen Woche bis auf 93,66 EUR zurückgesetzt. In Kombination mit dem September-Tief (93,62 EUR) sei damit in diesem Bereich eine neue Unterstützungszone entstanden, die auch gestern im Fokus gestanden habe.Ausblick: Mit dem Tagestief bei 93,71 EUR sei die BMW-Aktie zum gestrigen Wochenstart erneut an das September-/Oktober-Tief zurückgefallen, habe diesen Halt per Tagesschluss allerdings ein weiteres Malerfolgreich verteidigen können.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Kurse nun über das Top vom Freitag bei 95,71 EUR steigen, um anschließend einen Hochlauf an das 2022er Februar-Hoch bei 97,60 EUR zu ermöglichen. Gelinge der Break, könnte es - über den GD50 (aktuell bei 98,13 EUR) hinweg - zu einem Anstieg an die runde 100e Marke kommen. Diese bilde derzeit zusammen mit dem September-Top, der langfristigen 200-Tage-Linie und dem 2022er Hoch bei 100,42 EUR eine hartnäckige Barriere. Darüber hätten die Notierungen schließlich Platz bis zum GD100 (103,15 EUR).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:95,01 EUR +0,24% (10.10.2023, 08:44)