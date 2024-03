XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der bayerische Autobauer habe im abgelaufenen Jahr dank Preiserhöhungen und der Verschiebung der Nachfrage hin zu teureren Modellen profitabler gearbeitet. Dabei habe BMW mehr investiert und auch mehr Geld in Forschung und Entwicklung gesteckt. Einen Ausblick auf das neue Jahr sei der Premium-Herstellers zunächst schuldig geblieben. In der Branche habe sich zuletzt angedeutet, dass sich das Umfeld angesichts hoher Zinsen und einer schwierigen Wirtschaftslage eintrübe.BMW verdoppele den Absatz von Elektroautos jedes Jahr. Mit dem Roll-out der Neuen Klasse werde BMW einen Technologiesprung vollziehen. Einziges Manko: Auch BMW habe in China Schwierigkeiten. BMW sei zwar im Reich der Mitte nicht im Massenmarkt wie etwa Volkswagen positioniert - dennoch bekämen auch die Münchner die immer stärkere Konkurrenz von BYD, Nio oder Li Auto zu spüren.Die BMW-Aktie liege im laufenden Jahr mit rund 10% vorne. Werde der Widerstand bei 112,60 Euro genommen, sei das Allzeithoch die nächste Zielmarke. Diese liege bei 123,00 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2024)