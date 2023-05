XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (04.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der Münchner Autobauer habe im ersten Quartal im Kerngeschäft mit Autos einen überraschend hohen Gewinn aus dem laufenden Geschäft erzielt. In der Sparte sei der Gewinn vor Zinsen und Steuern um fast 60% auf 3,78 Mrd. Euro gestiegen, wie BMW am Donnerstag mitgeteilt habe. Das habe einer operativen Marge von stattlichen 12,1% entsprochen. Sie sei damit auch deutlich höher ausgefallen als von Experten gedacht. Ohne Belastungen aus der Einbeziehung der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen aus dem vergangenen Jahr wäre die Profitabilität noch höher ausgefallen.Die Münchener hätten ihre Jahresziele bestätigt, aber vor starken Schwankungen an den Märkten gewarnt. Die gute Preissituation auf Neu- und Gebrauchtwagenmärkten, von der BMW zuletzt profitiert habe, sollte sich aus Sicht des Managements normalisieren. Verbraucher könnten sich wegen höherer Zinsen und hoher Inflation zurückhalten, und im wichtigsten Markt China dürfte sich nach Abklingen der Corona-Krise der Wettbewerb verschärfen.Die Aktie von BMW bleibe weiterhin eine solide Halteposition. Auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" befinden sich aktuell sowohl die im DAX notierten Stammaktien (WKN 519000) als auch die für Dividendenjäger etwas attraktiveren Vorzugsaktien (WKN 519003) des Münchner Automobilherstellers. Die Stoppkurse könnten bei den Stämmen bei 85 Euro und bei den Vorzügen bei 80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:100,60 EUR -0,26% (04.05.2023, 09:07)