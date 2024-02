XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

107,50 EUR +0,73% (26.02.2024, 16:33)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (26.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die BMW-Aktie habe sich in letzter Zeit bemerkenswert stark entwickelt und allein im Februar bereits um 10% zugelegt. Das Bankhaus Metzler sehe trotz der starken Kursrally noch Luft nach oben und passt seine Bewertung für den bayerischen Premium-Hersteller entsprechend an.Analyst Pal Skirta habe die BMW-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 130 Euro erhöht. Er sehe BMW für das Jahr 2024 gut aufgestellt, da der Autobauer im Vergleich zu seinen Konkurrenten von seiner technologieunabhängigen, zweigleisigen Strategie profitieren sollte. Diese ziele darauf ab, die Produktion von Verbrennern gegenüber Elektrofahrzeugen nicht zu vernachlässigen. Skirta prognostiziere für BMW für 2024 insgesamt ein stagnierendes Jahr, mit einem Wachstum auf Vorjahresniveau und gleichbleibenden Margen. BMW hebe sich aber aufgrund seiner strategischen Ausrichtung von der Konkurrenz ab.Aus charttechnischer Sicht stehe der BMW-Aktie nach dem erfolgreichen Ausbruch über das Dezember-Hoch 2023 bei 105,14 Euro bis zum Hoch vom 31. Juli 2023 bei 111,76 Euro nichts im Wege. Anschließend könnte sie das Jahreshoch 2023 bei 113,46 Euro ins Visier nehmen."Der Aktionär" habe die BMW-Aktie bereits im November rechtzeitig empfohlen und liege seitdem 12% im Plus. Investierte Anleger sollten an dem Papier festhalten, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2024)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:107,48 EUR +0,90% (26.02.2024, 16:45)