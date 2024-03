XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeitern.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (22.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die Nachricht vom Donnerstag, dass der bayerische Premium-Hersteller Rekordinvestitionen tätige, sei bei den Anlegern wegen des damit verbundenen Gewinnrückgangs nicht gut angekommen. Bereits im gestrigen Handel sei es für die BMW-Aktie deutlich nach unten gegangen und auch heute setze sich der Abverkauf fort. Doch eine starke Unterstützungszone mache Hoffnung.Mit einem Minus von 1,5% am Donnerstag sei die BMW-Aktie wieder unter das Dezember-Hoch bei 105,14 Euro gerutscht. Dies dürfte viele Anleger zum Verkauf ermutigt haben, weshalb die BMW-Aktie auch heute um weitere 1,2% nachgebe. Sollte sie noch weiter fallen, habe sie allerdings mehrere Unterstützungen, die sie auffangen könnten. Dazu würden der GD50 bei 101,94 Euro, der GD200 bei 100,40 Euro und der GD100 bei 99,52 Euro gehören. Sollte aber selbst diese starke Unterstützungszone nicht halten, dürfte die BMW-Aktie bis auf das Februar-Tief bei 95,82 Euro fallen.Auch wenn die BMW-Aktie in Turbulenzen geraten sei, sollte die Unterstützungszone aus gleitenden Durchschnitten den Kurs auffangen. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben und den Stopp bei 82 Euro beachten, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:103,54 EUR -1,18% (22.03.2024, 15:25)