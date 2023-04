Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze BMW-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

102,70 EUR +0,12% (13.04.2023, 15:31)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

102,72 EUR +0,04% (13.04.2023, 15:16)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (13.04.2023/ac/a/d)



Im Geschäftsjahr 2022 habe BMW einen Umsatz von EUR 142,6 Mrd. (+28,2%) und ein EBIT von EUR 14,0 Mrd. (+4,5%) erzielt. Im Automobilbereich habe die operative Marge bei immer noch hohen 8,6% gelegen (Vorjahr: 10,3%; Erwartung vorab: 7% bis 9%).Im vierten Quartal 2022 habe BMW einen Umsatz von EUR 39,5 Mrd. (+39,1% im Jahresvergleich) und ein EBIT von EUR 3,5 Mrd. (+40,7% im Jahresvergleich) bzw. eine operative Marge von 8,9% (Vorjahr: 8,8% erzielt. Auf Segmentebene hätten Automobile ein EBIT von EUR 2,9 Mrd.(+52,3%) bzw. eine Marge von 8,5% (Vorjahr: 7,7%) erreicht.Die Nettoliquidität habe im vierten Quartal EUR 24,6 Mrd. (Ende Q3/22: EUR 31,4 Mrd.) erreicht. Auf Basis der weiterhin guten Finanzposition solle die Dividende für 2022 auf EUR 8,50 je BMW-Stammaktie (2021: EUR 5,80) bzw. EUR 8,52 je BMW-Vorzugsaktie ( ISIN DE0005190037 WKN 519003 ) (2021: EUR 5,82) steigen. Zudem dürfte das Aktienrückkaufprogramm (bis zu 10% des Grundkapitals; per 31. Dezember 2022: 2,53%) fortgesetzt werden.Für das Geschäftsjahr 2023 zeige sich BMW zuversichtlich und erwarte ein profitables Wachstum mit leicht höheren Automobilauslieferungen und einer stabilen Preissituation. Insbesondere der obere Premiumbereich solle im mittleren und vollelektrische Automobile (BEV) sollten im oberen zweistelligen Prozent-Bereich wachsen. Der BEV-Anteil erhöhe sich damit voraussichtlich auf rund 15% (Vorjahr: 9,0%; 2021: 4,1%). So werde für 2023 eine Automobilmarge von 8% bis 10% in Aussicht gestellt. Der Free Cashflow des Automobilsegments werde mit rund EUR 7 Mrd. erwartet.Der BMW-Konzern schaffe es, dem an sich von Unsicherheiten geprägten Umfeld zum Trotz, Quartal für Quartal wirklich hervorragende Zahlen veröffentlichen zu können. Entsprechend entwickele sich der Aktienkurs der Bayern über die letzten paar Jahre tendenziell besser als jener des direkten Mitbewerbs.