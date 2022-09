XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

75,30 EUR +0,87% (15.09.2022, 09:20)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (15.09.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BMW: Sorgt das Dreieck für neue Impulse? - ChartanalyseDie Aktie von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) pendelte in den vergangenen sechs Monaten unter hohen Schwankungen um das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zuletzt hätten die Notierungen den Kontakt zu diesem Niveau allerdings verloren und seien dabei auch unter das August-Tief aus dem Vorjahr zurückgerutscht. Dieser Widerstand habe zwar am Montag überboten werden können, doch der Break habe sich bereits am Dienstag (-1,2) als Fehlsignal entpuppt. Der gestrige Handelstag sei dann überwiegend impulslos verlaufen - nach einem Tagestief bei 73,88 EUR hätten die Papiere die Sitzung schlussendlich mit einem kleinen Minus von 0,3% beendet.Ausblick: Innerhalb der übergeordneten Seitwärtsphase lasse sich im Chart der BMW-Aktie ein Dreieck konstruieren, das - je nachdem, in welche Richtung die Formation verlassen werde - für neue Impulse sorgen könnte.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Kurse zunächst über das August-Tief (75,41 EUR) aus dem Vorjahr steigen, das zusammen mit der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei 75,81 EUR derzeit einen doppelten Widerstand bilde. Gelinge dort der Break, sollten im Anschluss das aktuelle September-Top bei 76,72 EUR und die mittelfristige 100-Tage-Linie bei 77,07 EUR überboten werden, wodurch sich Platz bis in den Bereich von 78,00 EUR eröffnen dürfte. Könne die Aktie auch dieses Niveau hinter sich lassen und damit in einem Zug über das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020) und die Juni-Abwärtstrendgerade steigen, wäre das charttechnische Dreieck bullish aufgelöst. In der Folge könnte es zu einem Hochlauf an die 200-Tage-Linie und das August-Top bei 81,13 EUR kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:75,25 EUR +0,51% (15.09.2022, 09:32)