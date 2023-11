Dadurch wolle BMW Margen auf dem Niveau der Verbrennermodelle erzielen. Dafür stecke das Unternehmen viel Geld in die Entwicklung der Modelle und in die Technik. Die in die Gewinnrechnung einfließenden Forschungs- und Entwicklungskosten seien in Q3 um fast drei Prozent auf 1,8 Milliarden Euro gestiegen.



Die Q3-Zahlen seien solide gewesen, der Ausblick passe. Mit dem Roll-out der Neuen Klasse werde BMW einen Technologiesprung vollziehen. Einziges Manko: Die Absätze in China würden schrumpfen. BMW sei zwar im Reich der Mitte sicherlich nicht im Massenmarkt wie etwa Volkswagen positioniert - dennoch würden auch die Münchner die immer stärkere Konkurrenz von BYD, Nio, Xpeng und Li Auto zu spüren bekommen.



Die BMW-Aktie habe zuletzt von rund 112 Euro bis auf 87 Euro korrigiert. Durch die Zahlen und den soliden Ausblick habe sich das Papier wieder erholt.



Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der Optimismus der BMW-Führung habe die Anleger am Freitag überzeugt. Die BMW-Aktie habe ihre Erholungsrally fortgesetzt. Analysten hätten sich vor allem positiv über das besser als erwartet gelaufene Automobilgeschäft und auch die starken Barmittelzuflüsse geäußert. Berenberg-Analyst Romain Gourvil sehe für die Aktie weiteres Potenzial.BMW habe in Q3 mehr Umsatz und Gewinn im Tagesgeschäft eingefahren als erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe im Jahresvergleich trotz des höheren Anteils noch nicht so lukrativer Elektroautos um 18,2 Prozent auf 4,35 Milliarden Euro zugelegt. Experten hätten mit etwas weniger gerechnet.Die viel beachtete operative Marge im Kerngeschäft mit dem Autobau sei um fast einen Prozentpunkt auf 9,8 Prozent gestiegen.Im Kerngeschäft Automobile habe BMW ein wenig besser abgeschnitten als allgemein prognostiziert, so Analyst George Galliers von der US-Bank Goldman Sachs. Zudem seien, wie von ihm erwartet, die Barmittel (Free Cashflow) sehr stark gewesen. Analyst Philippe Houchois von Jefferies habe von einem Zahlenwerk gesprochen, dass die avisierten Jahresziele des Autobauers untermauern würde.Zusätzlichen Schwung habe die BMW-Aktie durch Aussagen des Managements erhalten. "Wir steuern unser Kerngeschäft auf einem langfristigen und profitablen Wachstumskurs", habe Finanzchef Walter Mertl gesagt. "Dafür investieren wir umfassend in unsere Zukunft: Wir digitalisieren und elektrifizieren unsere Produkte und entwickeln das gesamte Unternehmen in eine neue Dimension.""Unsere Marktstellung ist nicht so einfach unter Druck zu setzen", habe es BMW-CEO Oliver Zipse auf den Punkt gebracht.Berenberg habe das Rating für BMW am Montag nach einem "soliden" dritten Quartal und einem bestätigten Ausblick auf "Hold" belassen. An seiner operativen Gewinnschätzung für 2023 ändere sich daraufhin nicht viel, habe Analyst Romain Gourvil in einer Studie geschrieben. Er habe zwar leicht seine diesjährigen Schätzungen für die Automobilsparte angehoben, dies werde aber durch niedrigere Erwartungen an den Finanzdienstleistungsbereich ausgeglichen. Sein Kursziel laute 102 Euro.BMW könne sich dem nach eigenen Angaben noch weitgehend entziehen. Vor allem, weil der Autobauer mit seinen Modellen weniger stark im Massenmarkt vertreten sei.Allerdings habe auch BMW im wichtigsten Absatzmarkt der Welt China mit zunehmender Konkurrenz zu kämpfen.Was den Swing Richtung Elektromobilität angehe, so liege BMW im Plan.Der Anteil der Vollelektromodelle sei in Q3 deutlich von 8,9 Prozent ein Jahr zuvor auf 15,1 Prozent gestiegen. Vor allem die Batteriemodelle i4 und iX ürden hier Wachstum liefern.BMW wolle dieses Jahr 15 Prozent seiner Autos mit E-Antrieb verkaufen. 2026 sollten es 33 Prozent sein.Der Start der Neuen Klasse im Jahr 2025 werde für BMW einen Meilenstein darstellen. Mit Software-Baukästen für Antrieb, Fahrwerk, Bordnetz und Fahrassistenz zum Beispiel spare die neue Fahrzeuggeneration Kabelstränge, Gewicht und Geld.