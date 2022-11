ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (03.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der bayerische Premium-Hersteller habe solide Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz habe um 35% auf 37,2 Mrd. Euro zugelegt. Unter dem Strich habe BMW einen Überschuss von 3,18 Mrd. Euro erzielt, nach 2,58 Mrd. USD vor einem Jahr. Diejenigen Anleger, die im Vorfeld auf einen höheren Ausblick gehofft hätten, seien etwas enttäuscht worden. Die im Sommer leicht gesenkte Absatzprognose sei von BMW bestätigt worden. Der Münchener Konzern rechne für das Gesamtjahr mit einem Autoabsatz "leicht unter" dem Vorjahresniveau von 2,5 Mio. Autos. Die von Investoren besonders beachtete operative Marge im Auto-Segment habe 8,9 nach 7,8% vor einem Jahr erreicht. Für 2022 stünden hier weiterhin 7 bis 9% im Plan."Der Aktionär" sehe BMW am Markt grundsätzlich gut positioniert. Die Elektro-Offensive beginne langsam Früchte zu tragen. Sie BMW-Aktie sei eine Halteposition. "Der Aktionär" favorisiere im Automobil-Sektor die Porsche AG-Aktie, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:76,12 EUR -4,64% (03.11.2022, 15:31)XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:76,01 EUR -5,27% (03.11.2022, 15:16)