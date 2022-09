Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (12.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Bessere Leistung, reduzierte Kosten und eine geringere Belastung der Umwelt - das wolle BMW mit der nächsten Generation Batterien für seine "Neue Klasse" erreichen. Die Gerüchte über neue Batteriezellen, die in Zukunft rund statt wie bisher prismatisch sein sollten, habe der Münchner Konzern am Freitag bestätigt.Die von BMW entwickelten Hochvoltbatterien würden weniger Kobalt und mehr Nickel und Silizium als die bisher verwendeten enthalten. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Batteriepacks in den Unterboden der Karosserie eingebaut und so Bauteile gespart würden.Wie Entwicklungsvorstand Frank Weber am Freitag erklärt habe, wolle BMW so die Energiedichte um mehr als 20%, die Ladegeschwindigkeit um bis zu 30% erhöhen und die Reichweite um bis zu 30% verbessern. Auch der CO2-Ausstoß bei der Produktion solle um bis zu 60% sinken.Eine eigene Zellfertigung habe Weber allerdings ausgeschlossen, die Technik entwickle sich so schnell, dass das für einen kleinen Autobauer wie BMW angesichts der hohen Investitionen eine Innovationsbremse wäre. Daher arbeite der Konzern weiterhin mit Partnern zusammen, die in Europa, China und Nordamerika, je zwei Fabriken mit einer jährlichen Kapazität von bis zu 20 Gigawattstunden errichten würden.BMW habe im Vergleich zu anderen Autobauern mit einer schwachen Marge zu kämpfen. Hierzu würden auch die stark gestiegenen Rohstoffpreisen beitragen. Eine durch die Zusammensetzung deutlich günstigere Batterie könne daher ein wichtiger Faktor zur Kostenreduktion werden. Aufgrund der Elektrostrategie sei "Der Aktionär" für BMW langfristig optimistisch gestimmt, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: