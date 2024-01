Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (15.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Autokäufer müssten für Stromer mehr zahlen als für Benziner, aber bei Autobauern wie BMW würden sie die Gewinnmarge drücken: "Wir verdienen Geld. Aber von Margengleichheit kann aktuell noch keine Rede sein", habe BMW-Finanzvorstand, Walter Mertl, vor Journalisten in München gesagt. Das dürfte auch in den nächsten Jahren so bleiben.Mit den ab 2025 auf den Markt kommenden BMWs der "Neuen Klasse", die auf einer eigens für E-Autos entwickelten Plattform samt neuen Batteriezellen und neuer Software stünden, wolle der Konzern seine Produktionskosten deutlich senken. "Mit der Neuen Klasse nähern sich die Margen weiter an", habe Mertl gesagt. Aber "auch 2026 haben wir noch keine Parität." Außerdem dauere die Umstellung: Die jetzige "fünfte Generation unseres BEV-Antriebsstrangs wird noch bis in die 2030er Jahre da sein", habe der Finanzchef gesagt.BMW habe im vergangenen Jahr 15 Prozent seiner Autos mit vollelektrischem Antrieb verkauft, dieses Jahr sollten es 20 Prozent sein. "Ich glaube, der Kipppunkt bei den Verbrennern war im vergangenen Jahr. Die CO2-Regulierung in vielen Regionen spricht gegen weiteres Wachstum", habe Mertl gesagt. "Das jetzige Absatzplateau an Verbrennerautos wird noch anhalten und dann leicht abfallen. Das Wachstum kommt jetzt immer mehr von den E-Autos." Im vergangenen Jahr habe BMW fast 2,6 Millionen Autos verkauft, bis 2030 peile der Konzern einen Absatz von drei Millionen Autos an.Der aktuelle "Auftragsbestand reicht bis ins zweite Quartal hinein. Die Nachfrage ist nach wie vor da", habe Mertl gesagt. Allerdings wachse mit dem zunehmenden Wettbewerb auch der Druck auf die Verkaufspreise: "Trotz unserer starken Preisdisziplin wird Rabattierung in bestimmten Preisbändern ein Thema sein." WKN 710000 ), der stark auf sehr profitable Luxusautos setze, habe der BMW-Finanzvorstand gesagt: "Natürlich ist es schön, mehr als zehn Prozent Absatzanteil in diesem hochpreisigen Segment zu haben. Wir haben circa fünf Prozent." Aber BMW sei nicht schlecht unterwegs, der 7er setze sich gut durch. "Wir haben das Potenzial, über fünf Prozent zu kommen."Zuletzt habe die Schweizer Großbank UBS die Einstufung für BMW in einem Ausblick auf das Schlussquartal 2023 und das neue Jahr auf "neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals dürften den Unternehmenszielen entsprechen, habe Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Zugleich sollten die Unternehmen aus dem Sektor insgesamt für 2024 Absatzvolumina auf Vorjahresniveau prognostizieren.BMW habe Rekordverkäufe seiner Elektroautos gemeldet. Der Absatz vollelektrischer Autos habe 2023 um 74 Prozent auf 376.000 Fahrzeuge zugelegt. Damit sei BMW in diesem Segment schneller gewachsen als der Gesamtmarkt für vollelektrische Fahrzeuge. Der Anteil am Gesamtabsatz betrage mittlerweile 15 Prozent. Kurzum: BMW liege gut im Rennen. Spannend werde der Roll-out der "Neuen Klasse", die 2025 auf den Markt kommen werde.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die BMW-Aktie zu halten. (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link