Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (31.03.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BMW: Re-Break an der 100er Marke - ChartanalyseDie BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) hat gestern 1,8% zugelegt und ist über der runden 100er Marke aus dem Handel gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die BMW-Papiere seien zum Monatsanfang erstmals seit Dezember 2015 per Tagesschluss über die 100-Euro-Marke gestiegen. In der Spitze sei es dabei für die Kurse am 9. März bis auf 103,70 EUR gegangen, bevor es zu einer Tagesumkehr und einer anschließenden Korrektur auf 92,37 EUR gekommen sei. Dort hätten sich die Notierungen wieder nach oben abgedrückt und in den vergangenen beiden Handelswochen 6,2% an Wert zugelegt.Ausblick: Mit einem Endstand bei 100,68 EUR (+1,8%) sei der BMW-Aktie gestern zum Xetra-Schluss der Sprung über die runde 100er Schwelle und das 2022er Top gelungen.Das Long-Szenario: Um den Aufwärtstrend fortzusetzen - für das Jahr 2023 stehe aktuell ein Plus von 20,8% zu Buche -, sollten die Notierungen den Re-Break an der 100er Marke jetzt mit weiteren Gewinnen bestätigen. Idealerweise könnten sich die Papiere dabei erneut an das bisherige Jahreshoch bei 103,70 EUR heranschieben. Gelinge dort der Break, würden die beiden Tops vom Dezember und Juni 2015 bei 104,85 EUR bzw. 105,45 EUR in den Fokus rücken. Darüber dürfte der Bereich um 110,00 EUR einen Widerstand darstellen.