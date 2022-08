XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

74,13 EUR +0,43% (31.08.2022, 10:25)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (31.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Der bayerische Premium-Hersteller läute den Bau seines Wasserstoffautos ein. Vorstandschef Oliver Zipse wolle zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder am Mittwoch in Garching die Produktion des Brennstoffzellen-Systems für den BMW iX5 Hydrogen starten. Mit der Kleinserie wolle der Münchner Autobauer Erfahrung sammeln und sich so die Möglichkeit offenhalten, in Asien solche Autos bald auch in höheren Stückzahlen zu verkaufen: "Wir denken bereits über eine mögliche nächste Generation nach", habe Zipse bei Vorlage der Halbjahresbilanz Anfang August gesagt.Der Bereich Wasserstoff sei für BMW durchaus interessant. Das Unternehmen habe bereits vor vielen Jahren einiges in die Forschung gesteckt, nun würden die Münchner einen neuen Anlauf nehmen. Die BMW-Aktie trete derzeit aber seit dem Kurseinbruch im Frühjahr auf der Stelle. Hier müsse man derzeit Geduld mitbringen. Langfristig bleibe "Der Aktionär" optimistisch gestimmt. Zur Absicherung sollten Anleger einen Stopp bei 67,50 Euro platzieren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)