Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (25.07.2023/ac/a/d)



BMW habe in Dingolfing die Produktion seiner neuen 5er Reihe offiziell eröffnet, inklusive des neuen Elektromodell i5. Dies sei der dritte vollelektrische BMW, dessen Produktion in den vergangenen zwei Jahren in dem niederbayerischen Werk angelaufen sei, wie der Münchner Autohersteller am Freitag mitgeteilt habe.In Dingolfing stehe das größte europäische BMW-Werk, der Anteil rein elektrischer Fahrzeuge an der Produktion solle laut dem Unternehmen auf über 40 Prozent im kommenden Jahr steigen."Von 2021 bis 2024 werden wir insgesamt 15 vollelektrische Fahrzeuge in unser Produktionsnetzwerk integriert haben", habe Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic erklärt.BMW habe 2013 mit dem i3 früh ein Elektroauto auf den Markt gebracht. Da der i3 für einen Kleinwagen teuer gewesen sei und sich in den ersten Jahren schlecht verkauft habe, sei anschließend jahrelang kein neues Elektromodell auf den Markt gekommen. Inzwischen gebe es angesichts der Konkurrenz durch andere Marken wie Tesla und BYD die Befürchtungen, dass die deutsche Autoindustrie einiges verschlafen habe. BMW habe ebenso wie andere deutsche Hersteller eine Aufholjagd begonnen.BMW befinde sich auf dem besten Weg das Versäumte aufzuholen und dürfte mit seiner Strategie, neben Elektro-Motoren auch auf Verbrenner und Wasserstoff zu setzen, gut aufgestellt sein. Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 20/22 gefolgt sind, freuen sich bereits über ein Kursplus von rund 40 Prozent und lassen ihre Gewinne laufen, so Michael Diertl. (Analyse vom 25.07.2023)