Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (20.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BMW-Aktie habe im vergangenen Monat ordentlich Fahrt aufgenommen und die wichtige Marke von 100 Euro geknackt. Rückenwind erhalte das Papier des Münchner Autobauers nun von einer neuen Studie, die ein starkes Wachstum des europäischen Automarkts im Januar zeige. BMW habe dabei die Nase vorn.Nach einem Rücksetzer im Dezember habe sich das Wachstum der Pkw-Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone EFTA und Großbritannien zu Jahresbeginn erholt. Im Januar sei die Zahl der neu zugelassenen Autos im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,2 Prozent auf 1,02 Millionen Fahrzeuge gestiegen, wie der europäische Branchenverband Acea am heutigen Dienstag mitgeteilt habe.In Deutschland hätten die Neuzulassungen mit plus 19,1 Prozent besonders deutlich zugelegt. Den größten Zuwachs unter den deutschen Herstellern habe BMW verzeichnet. Das Unternehmen habe seine Verkäufe um 29,8 Prozent auf 72.259 Autos gesteigert, während die Neuzulassungen bei Mercedes-Benz um 10,6 Prozent auf 42.258 Einheiten abgesackt seien. Volkswagen habe einen Zuwachs von 8,1 Prozent auf 258.402 Fahrzeuge verzeichnet.Die Zahl der in der EU verkauften Elektro-Pkw sei um knapp 30 Prozent auf 120.926 gestiegen. Benziner hätten nur ein Plus von 2,8 Prozent auf 363.201 verzeichnet. Die vier größten EU-Märkte hätten zusammen rund zwei Drittel aller E-Zulassungen ausgemacht. Konkret seien dies Belgien (+75,5 Prozent), die Niederlande (+72,2 Prozent), Frankreich (+36,8 Prozent) und Deutschland (+23,9 Prozent) gewesen.Die BMW-Aktie ist weiterhin eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Investierte Anleger halten daher an dem Papier fest, so Philipp Schleu. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: