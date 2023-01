Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (18.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Bei BMW würden Elektroautos mit rund sieben Prozent aktuell noch einen vergleichsweise geringen Anteil an den Fahrzeugverkäufen ausmachen. Zukünftig solle sich das ändern. Bis 2030 sollten etwa 50 Prozent des weltweiten Absatzes mit Stromern erzielt werden. Dafür plane BMW mit einer neuen Plattform, die laut CEO Oliver Zipse massive Vorteile gegenüber der Konkurrenz haben werde.So sollten die ab 2025 auf Basis der "Neue Klasse" genannten Plattform gebauten E-Autos mit der neuesten, auf der CES in Las Vegas vorgestellten Technik, ausgestattet sein. Viel wichtiger sei jedoch, dass die neuen Fahrzeuge Maßstäbe in Sachen Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Preisgestaltung setzen sollten, wie Zipse auf der Messe erklärt habe.Der Optimismus des BMW-Chefs dürfte vor allem mit der neuen Zelltechnologie, die in der Neuen Klasse zum Einsatz kommen werde, begründet sein. So sollten die neu entwickelten Zellen zylindrisch und nicht wie bisher prismatisch sein. Durch diese werde die Energiedichte um mehr als 20 Prozent, die Ladegeschwindigkeit um bis zu 30 Prozent und die Reichweite um 30 Prozent verbessert. Zudem sollten sie in der Produktion billiger sein.Eher weniger erfreulich sei hingegen, dass Zipse einmal mehr bestätigt habe, dass die "Neue-Klasse"-Fahrzeuge auch bereit für einen Wasserstoffantrieb sein sollten. Zwar gebe es noch keine Entscheidung diese Technologie in die "Neue Klasse" zu bringen. Allerdings hätten Experten wie auch DER AKTIONÄR mehrfach die Technologieoffenheit des Unternehmens kritisiert. Die parallele Entwicklung mehrerer Antriebsarten sei nicht nur sehr kostenintensiv. Auch die Plattform dürfte Nachteile gegenüber einer rein für Stromer konzipierten Plattform haben.Die BMW-Aktie stehe derzeit als Halteposition auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR. Favorit unter den deutschen Autobauer ist die Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911), so Julian Weber. (Analyse vom 18.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: