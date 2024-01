ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (11.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BMW: "Die Nachfrage nach Neuwagen schwächelt" - AktienanalyseDie weltweit führenden Autobauer haben im dritten Quartal trotz der wirtschaftlich schwierigen Lage neue Rekordwerte eingefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zu BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Berechnungen des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Ernst & Young (EY) zufolge seien die Erlöse der 16 größten Autokonzerne zwischen Juli und September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf 504 Mrd. Euro gestiegen. Die Gewinne vor Zinsen und Steuern (EBIT) hätten um 35 Prozent auf 39 Mrd. Euro zugelegt. Autoexperte und Leiter der Mobilitätssparte bei EY für die Region Europe West, Constantin Gall, mahne dennoch zu Vorsicht. Die Zuwächse im dritten Quartal seien vor allem Währungseffekten in Japan zu verdanken gewesen, wo der schwache Yen den japanischen Autobauern ein Gewinnplus von 103 Prozent beschert habe. "Vor allem aber sind es Rekorde aus der Vergangenheit", habe der Experte betont. "Das kommende Jahr wird deutlich herausfordernder. Denn die Einschläge kommen näher: Die Nachfrage nach Neuwagen schwächelt, der Hochlauf der Elektromobilität stockt, und der Preisdruck nimmt zu." Er gehe davon aus, dass Probleme bei der Einführung neuer Modelle die Profitabilität belasten würden.Viele Unternehmen hätten zudem Rabattaktionen, günstige Finanzierungsangebote und Sondermodelle gestartet. "Im Kampf um eine bessere Auslastung und Marktanteile greifen immer mehr Unternehmen zu den altbekannten Mitteln - die aber oft auf Kosten der Marge gehen." Der Umstieg auf die Elektromobilität werde für die Branche zur Bewährungsprobe. "Aktuell nehmen allerdings die Sorgen zu, dass die Kunden den ambitionierten Umbau der Mobilität hin zur Elektromobilität nicht mitgehen", so Gall. Der Markt werde zwar mit E-Autos geflutet, doch die Kunden hätten sich - auch angesichts der aktuellen Konjunkturschwäche und der erheblichen geopolitischen Spannungen - zurückhaltender als erwartet gezeigt. "Gut möglich, dass 2024 ein verlorenes Jahr für die Autobranche wird." Ob der Experte Recht behalte, werde sich zwar erst noch zeigen müssen. (Ausgabe 01/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:100,70 EUR +0,40% (11.01.2024, 14:50)XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:100,84 EUR +0,94% (11.01.2024, 14:43)