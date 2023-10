Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (30.10.2023/ac/a/d)



30 Prozent mehr Reichweite, schnellere Ladegeschwindigkeit und 50 Prozent niedrigere Produktionskosten: Diese Fortschritte verspreche sich BMW von seiner nächsten Generation Batteriezellen, die ab 2025 in der Neuen Klasse zum Einsatz kommen sollten. Jüngst hätten die Münchner den nächsten Meilenstein auf dem Weg dorthin erzielt.Konkret habe BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic am Donnerstag die Musterproduktion der Batteriezellen gestartet. In der Fabrik in Parsdorf nahe München werde die industrielle Produktion der von BMW entwickelten Zellen erprobt. Entwicklungsvorstand Frank Weber habe erklärt, damit skaliere man dann das beste Produkt in Richtung Serienprozess. Zwar werde BMW die Batteriezellen später bei Lieferanten zukaufen, jedoch ermögliche die Musterproduktion, diese zusammen mit den Lieferanten zu optimieren.Hinsichtlich der Elektrifizierung sei BMW unter den deutschen Autobauern bereits führend. Im dritten Quartal hätten die Stromer rund 15 Prozent des Absatzes ausgemacht. Einen Wachstumsschub erhoffe sich BMW dann in den kommenden Jahren, wobei für den Erfolg vor allem die Neue Klasse von großer Bedeutung sei. Die neue Produktionsplattform solle mit Software-Baukästen für Antrieb, Fahrwerk, Bordnetz und Fahrassistenz einen großen Sprung darstellen. Das sei auch wichtig, da BMW bei Stromern durch die rasch wachsende chinesische Konkurrenz, die zunehmend auch nach Europa expandiere, nicht nur in Fernost unter Druck stehe.Die neuen Batteriezellen könnten einen wichtigen Meilenstein für BMW darstellen. Ohnehin sei der Konzern unter den deutschen Herstellern einer der führenden Akteure in Sachen E-Mobilität und setze gleichzeitig noch auf Verbrenner und Wasserstoffantrieb. Allerdings sei die Aktie zuletzt wie viele Branchenwerte unter Druck geraten und sei charttechnisch angeschlagen. Wachsende Konkurrenz aus China, die neu ausgehandelten teuren Arbeitsverträge der US-Autobauer und die schwache Konjunktur hätten das Papier zuletzt deutlich korrigieren lassen. Der seit 2020 intakte Aufwärtstrend wackele.