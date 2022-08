Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

78,40 EUR -1,16% (17.08.2022, 14:10)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

78,24 EUR -1,27% (17.08.2022, 13:55)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (17.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Während fast alle Autobauer mit dem Umbau ihres Angebots auf Elektrofahrzeuge beschäftigt seien, arbeite BMW als einer der wenigen großen Autobauer auch weiterhin intensiv an alternativen Antriebsarten, wie etwa der Brennstoffzelle. Laut BMW-Vertriebsleiter Pieter Nota sollten Wasserstoffautos ab 2025 sogar in die Serienproduktion gehen.Das habe Nota gegenüber dem japanischen Wirtschaftsmagazin Nikkei erklärt. BMW halte die Brennstoffzellentechnologie vor allem bei größeren SUV für besonders relevant. Wasserstoffautos könnten in nur drei bis vier Minuten vollbetankt werden, ein Vorteil gegenüber Stromern, deren Ladezeiten deutlich länger ausfallen würden.Zusammen mit Toyota würden die Münchner an wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen arbeiten und im Jahr 2025 mit der Massenproduktion und dem Verkauf beginnen wollen. Bereits letztes Jahr habe BMW den iX5 Hydrogen vorgestellt, ein Konzeptauto, das ausgerüstet mit zwei Wasserstofftanks weite Langstreckenfahrten mit mehr als 500 Kilometern zurücklegen können und noch dieses Jahr in Kleinserie produziert werden solle.Für seine Technologieoffenheit habe BMW bereits mehrfach in der Kritik gestanden. Der Fokus auf mehrere Antriebsarten, neben Wasserstofffahrzeugen arbeite der Autobauer auch weiterhin an Verbrennungsmotoren, sorge dafür, dass sich andere Hersteller in Sachen Elektromobilität einen Vorsprung verschaffen könnten. BMW begründe sein Vorgehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen, etwa bei der Ladeinfrastruktur auf verschiedenen Märkten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: