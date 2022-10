Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (26.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die Elektromobilität sei weiter auf dem Vormarsch. Zahlreiche Autobauer würden Milliardenbeträge für den Übergang vom Verbrennungs- zum Elektromotor investieren. Auch BMW entziehe sich diesem Trend nicht und habe jüngst Investitionen von 1,7 Mrd. USD für die Produktion von Elektroautos in den USA angekündigt.Rund 1 Mrd. USD solle in den Umbau des größten BMW-Werks mit einer jährlichen Kapazität von 450.000 Fahrzeugen in Spartanburg fließen. Mit dem Geld sollten die dortigen Produktionslinien für den Einbau elektrischer Antriebe hergerichtet werden. In Spartanburg sollten nach Konzernangaben bis 2030 mindestens sechs vollelektrische Modelle vom Band laufen. Mit den übrigen 700 Mio. USD solle ein Montagezentrum für Hochvoltbatterien im nahe gelegenen Woodruff gebaut werden.Um die Versorgung mt Batteriezellen sicherzustellen, gehe BMW eine weitere Kooperation mit einem Batteriespezialisten ein. Nach CATL und EVE Energy werde das japanische Unternehmen Envision der dritte Zulieferer für die bei BMW neuen runden Batteriezellen. Dazu werde Envision ebenfalls in unmittelbarer Nähe eine Gigafactory mit einer Kapazität von bis zu 30 Gigawattstunden bauen.Mit dem Vorstoß in den USA lege BMW auch den Grundstein für mögliche Subventionen seiner Fahrzeuge in den USA. Käufer von Elektroautos würden dort einen Steuervorteil von bis zu 7.500 USD erhalten, wenn die Hersteller ihre Autos und Batterien v.a. mit in Nordamerika gefertigten Teilen bauen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: