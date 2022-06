XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

78,22 EUR +0,80% (20.06.2022, 15:22)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (20.06.2022/ac/a/d)



Der bayerische Premium-Hersteller baue sein Engagement in Sachen Elektromobilität weiter aus. Am Montag habe BMW bekanntgegeben, 1 Mrd. Euro in die Fertigung und Entwicklung von Elektromotoren zu investieren. Dennoch wollten die Münchner auch weiterhin an der Produktion von Verbrennungsmotoren festhalten.Das BMW-Werk in Steyr sei mit 1,1 Mio. gefertigten Motoren das größte Motorenwerk des Unternehmens. Während dort aktuell Verbrennungsmotoren gefertigt würden, sollten ab 2025 jährlich auch 600.000 Elektromotoren einer neuen Generation gebaut werden. Dafür investiert der Autobauer 730 Mio. Euro in den Ausbau des oberösterreichischen Standortes und weitere 230 Mio. Euro in die Entwicklung der Motoren. Damit sichere man laut Werkschef Alexander Susanek die Zukunft des Werks, etwa die Hälfte der 4.400 Mitarbeiter solle bis 2030 im Bereich der Elektromobilität tätig sein. BMW werde in Steyr auch weiterhin Verbrennungsmotoren herstellen, da der Wandel zur Elektromobilität unterschiedlich schnell verlaufe. Deshalb würden laut BMW auch nach 2035 noch Verbrenner gebaut.BMW gehe mit der Investition einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Es gebe aber auch Grund zur Kritik: Anders als die Konkurrenz wollten die Münchner auch weiterhin Verbrenner produzieren. Die Technologieoffenheit störe, weshalb andere Autobauer wie z.B. Mercedes-Benz mit dem Fokus auf Elektromobilität besser positioniert seien, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2022)