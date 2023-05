Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

103,02 EUR +0,59% (25.05.2023, 13:24)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

102,92 EUR +0,31% (25.05.2023, 13:13)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (25.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der Autobauer habe zum Jahresauftakt überzeugt: Die Q1-Zahlen und der Ausblick für das laufende Jahr hätten für Begeisterung gesorgt.Seit Oktober befinde sich die BMW-Aktie in einem Aufwärtstrend und bewege sich seit März in einer Range zwischen rund 94 und 104 Euro. Kurzzeitig sei dem Titel der Ausbruch nach oben gelungen, doch die Zahlung der Rekorddividende in Höhe von 8,50 Euro habe für einen herben Abschlag gesorgt. Seither stecke der Kurs in einer Seitwärtsbewegung.Nach unten stelle nun der GD50 bei 100,94 Euro eine Unterstützung dar. Falle der Kurs darunter, biete der GD100 bei 97,92 Euro den nächsten Halt. Der langfristige Aufwärtstrend sei aber weiter intakt. Würden die Bullen gegen die Widerstandsmarke bei 104 Euro drücken und der Ausbruch gelinge, rücke das Mai-Hoch bei 109,84 Euro ins Visier.BMW habe in Q1 einen hohen Betriebsgewinn eingefahren und die "Neue Klasse" ab 2025 dürfte für frische Impulse sorgen. DER AKTIONÄR bleibe entsprechend bullish und sehe das Kursziel bei 130 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: