Börsenplätze BMW-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

100,60 EUR -0,26% (04.05.2023, 09:06)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

101,02 EUR +0,44% (03.05.2023, 17:35)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (04.05.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Premium-Autobauer BMW habe dank der vollständigen Einbeziehung des China-Geschäfts im ersten Quartal ein deutliches Umsatzplus eingefahren. Als wichtige Stütze hätten sich dabei erneut die stabil hohen Preise für Neu- und Gebrauchtwagen erwiesen. Die Erlöse hätten um 18,3 Prozent auf EUR 36,9 Mrd. zugelegt. Auch operativ sei es rund gelaufen: Vor allem Spitzenmodelle und Elektroautos würden gefragt bleiben.Die für das Unternehmen wichtige Gewinnmarge im Autogeschäft habe sich auf 12,1% nach ohnehin hohen 8,9% im Vorjahr verbessert und damit über der eigenen Zielmarke von 8% bis 10% gelegen.Der Nettogewinn sei dagegen um 64 Prozent auf EUR 3,7 Mrd. gesunken. Dabei habe sich bemerkbar gemacht, dass ein einmaliger Bewertungseffekt wegen der Vollkonsolidierung des China-Geschäfts aus dem Vorjahr weggefallen sei. An ihrer Prognose für das Gesamtjahr würden die Münchener unverändert festhalten. Speziell in Europa sei gegenwärtig noch mit einem leichten Wachstum des Gesamtmarkts zu rechnen, nachdem im ersten Quartal der Auftragsbestand auf einem hohen Niveau verblieben sei.Andererseits dürfte der Rückenwind nachlassen, den die Autobauer wegen der Halbleiterknappheit bei den Preisen verspürt hätten. BMW sage eine Normalisierung der Preise auf den Neu- und Gebrauchtwagenmärkten voraus. Mit tragfähigeren Lieferketten sei eine bessere Verfügbarkeit von Fahrzeugen zu erwarten und dies könnte zu einer steigenden Wettbewerbsintensität führen.Die Aktien von BMW hätten im vorbörslichen Handel rund 1,5% zugelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.