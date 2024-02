Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

104,20 EUR +2,24% (21.02.2024, 17:53)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

104,30 EUR +2,44% (21.02.2024, 17:35)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (21.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der amerikanische Lithiumproduzent Albemarle ( ISIN US0126531013 WKN 890167 ) habe am Dienstag eine Kooperation mit BMW bekannt gegeben. Albemarle werde batteriefähiges Lithium bereitstellen, um BMW bei der Herstellung von Hochleistungs- und Premium-Elektrofahrzeugen zu unterstützen. Zudem wolle man gemeinsam den nächsten Schritt bei der Batterieentwicklung gehen.Die mehrjährige Vereinbarung werde 2025 in Kraft treten und sei eine der größten, die das Unternehmen jemals weltweit abgeschlossen habe. Neben der Bereitstellung von Lithiumhydroxid an BMW würden die beiden Unternehmen gemeinsam an Technologien für sicherere und energiedichtere Lithium-Ionen-Batterien arbeiten."Albemarle ist entschlossen, eine widerstandsfähigere Welt aufzubauen", habe Eric Norris, Präsident von Albemarle Energy Storage gesagt. "Wir begrüßen die Möglichkeit mit BMW zusammenzuarbeiten, um den Übergang zu sauberer Energie weiter zu fördern."Bei dem Deal handle es sich bereits um die zweite Liefervereinbarung zwischen den beiden Unternehmen. Doch erstmals würden sie auch gemeinsam Forschungsprojekte im Lithiumbatterie-Bereich vorantreiben. Zwar seien noch keine weiteren Einzelheiten wie zum Beispiel das Volumen bekannt, doch die Zusammenarbeit dürfte positiv für beide Unternehmen sein.Der neue Deal zwischen BMW und Albemarle sollte eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen sein. DER AKTIONÄR hat die Aktien beider Unternehmen auf der Empfehlungsliste und rät auch weiterhin zum Kauf, so Michael Diertl. (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: