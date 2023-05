Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (23.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anfang Mai habe die BMW-Aktie ein neues Mehrjahreshoch markiert, ehe die Zahlung der Rekorddividende in Höhe von 8,50 Euro für einen ordentlichen Abschlag gesorgt habe. Der übergeordnete Aufwärtstrend sei jedoch weiterhin intakt und die Aktie nehme einen weiteren Angriff auf das Jahreshoch. Die Analysten würden dieses in absehbarer Zeit für erreichbar halten.So halte Bernstein Research die Aktie etwa knapp oberhalb des Hochs bei 110 Euro für fair bewertet und rate zum Halten des Papiers. Die Voraussetzungen für 2023 seien im Autosektor gar nicht gut gewesen, doch nach fünf Monaten lasse sich ein positives Fazit ziehen, habe Analyst Daniel Roeska in einer Studie vom Montag geschrieben. Die befürchtete breite Verschlechterung der Marktlage sei ausgeblieben, eher sei das Gegenteil der Fall mit einer Erholung etwa in den USA. Auch in China entspanne sich die Lage langsam und in Europa seien dicke Auftragsbücher und fallende Kosten hilfreich.Etwas optimistischer gebe sich derweil Goldman Sachs und habe das Kursziel um 3 Euro erhöht. Mit einem Ziel von nun 120 Euro rate die US-Bank bei BMW ebenfalls zum Halten. Sorgen anderer Analysten hinsichtlich der Profitabilität seien angesichts des Produktzyklus übertrieben. Daher halte Goldman Sachs auch die Konsensschätzung für zu niedrig.Diese liege laut Bloomberg bei 110 Euro. Trotz des relativ geringen Potenzial von knapp sechs Prozent seien die Analysten für BMW überwiegend positiv gestimmt. Von den 27 Experten, die das Papier covern würden, würden immerhin zehn die Aktie zum Kauf empfehlen. Der Großteil von 14 Analysten rate zum "Halten". Lediglich drei Mal laute das Votum "Verkaufen".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: