Prognose

Solange die Aktie unter der SMA20 (aktuell bei 105,31 EUR) notiere, solange seien weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis in den Bereich der 92,50/10 EUR gehen könnten. Darunter könnte übergeordnet das Anlaufziel erreicht werden, das in der Tagesbetrachtung definiert worden sei.



Sollte der Anteilsschein es schaffen, sich wieder über die SMA20/SMA50 (aktuell bei 106,69 EUR) bzw. über die SMA200 zu schieben, so bestehe die Perspektive wieder in den Aufwärtskanal zurückzulaufen.



• Kurzfristiger Ausblick 4h - Kurzfristig orientierte Anleger (nächste 3 Monate)



Auch der kurzfristige Ausblick sei aktuell zurückhaltend zu interpretieren. Solange die Aktie unter der SMA20 notiere, solange bestehe die Möglichkeit, dass es wieder in Richtung der 93/92 EUR gehen könnte. Chance auf Kurssteigerungen bestünden dann, wenn sich das Wertpapier über der SMA200 festgesetzt habe.



Die Experten von XTB würden auf Basis ihrer Analyse - Kurzfristig orientierte Anleger (nächste drei Monate) - mit einer seitwärts/abwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40%; Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60%, so die Experten von XTB.



Widerstände

• 104,52

• 105,31

• 106,69

• 106,76

• 106,91

• 107,98

• 111,64

• 113,32

• 123,56



Unterstützungen

• 103,45

• 100,85 (GAP)

• 97,13

• 74,49



(Analyse vom 08.08.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BMW-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

102,54 EUR -1,38% (08.08.2023, 11:46)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

102,48 EUR -1,21% (08.08.2023, 11:31)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (08.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ausgangslage: Das Wertpapier sei in den letzten Monaten übergeordnet gestiegen. Seit Ende September 2022 habe sich die Aktie von 69 EUR bis an die 113 EUR schieben können. Die Aufwärtsdynamik habe in den letzten Handelswochen aber etwas nachgelassen. Wie seien die kurz- und mittelfristigen Aussichten einzuschätzen?• Aktueller Preis: 103,12 EUR• Marktkapitalisierung: 57,59 Mrd. $• Umsatz 2022: 142,61 Mrd. EUR• Eigenkapitalquote: 36,62%• KGV 2023*: 5,14• Vier Wochen Performance: -6,48%• Bewertung: stark überbewertet• Div. Rendite 2022: 6,42%VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) habe Tesla in den ersten sieben Monaten bei den Zulassungszahlen für Elektroautos überholt. Die Wolfsburger hätten in den ersten sieben Monaten 41.475 Erstzulassungen zu verzeichnen. BMW liege mit nur 16.786 Neuzulassungen auf den hinteren Rängen und komme nur auf einen Marktanteil von 6,2%.Der Autobauer habe in der letzten Woche einen optimistischen Ausblick für den Rest des Jahres gegeben. Die Zuversicht stütze sich insbesondere auf die Einführung des neuen 5er BMW und auch auf die vollelektrische Version des i5, die Ende des Jahres eingeführt werden solle. Von den Ertragsperspektiven habe sich BMW weiterhin überzeugt gezeigt. Analysten hätten die Informationen jedoch verstimmt. Zwar erscheinen die Daten für das zweite Quartal solide, der Ausblick aber definieren sie als verwirrend, so die Experten von XTB. Insbesondere der gesenkte Ausblick für den Free Cashflow, der nur noch 6 Mrd. statt der 7 Mrd. EUR betragen solle, trübe das Bild. Übergeordnet gehe der Konzern davon aus, dass man den Absatz 2023 um 10% steigern könne; die Gewinnmarge solle 9,0% bis 10,5% betragen.Die Aktie sei bis Mitte Juli in einem Kanal konsequent aufwärts gelaufen. Mitte Juni hätten sich Rücksetzer eingestellt, die Aktie habe sich im Bereich der SMA50 (aktuell bei 107,98 EUR) stabilisieren und an dieser Linie entlanglaufen können. Anfang August sei es zu einem scharfen Rücksetzer unter die SMA20 (aktuell bei 106,76 EUR) und auch unter die SMA50 gekommen. Die BMW-Aktie sei im Zuge des Rücksetzers nicht nur unter diese beiden Durchschnittslinien gefallen, sondern auch aus dem Aufwärtskanal, was im Tageschart gut erkennbar sei.Was lasse sich daraus auf Tagesbasis ableiten? Die Aktie müsse so zeitnah versuchen, wieder über die beiden Durchschnittslinie zurück in den Aufwärtskanal zu laufen und sich in diesem Kanal wieder festzusetzen. Ideal wäre zwei, drei dynamische Tageskerzen, die deutlich über die 113/115 EUR laufen sollten. Stelle sich dieses Szenario ein, so könnte sich der Anteilsschein aufwärts in Richtung des ATH laufen.Je länger es aber dauere, diese beiden Linien anzulaufen und zu überwinden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Rücksetzer weiter fortsetzen könnten. Ein denkbares Anlaufziel wäre die SMA200 (aktuell bei 97,13 EUR) und darunter der Bereich bei 85/83 EUR.Die Aktie müsse sich per Tagesschluss wieder über der 20-Tage-Linie bzw. über die 50-Tage-Linie zu schieben, um wieder in den Aufwärtskanal zu kommen. Sollte dieser Move nicht erfolgen, so könnte es weiter abwärts in Richtung der 200-Tage-Linie gehen.Die Experten von XTB würden auf Basis ihrer Analyse - Langfristig orientierte Anleger (nächste zwölf bis 18 Monate) - mit einer seitwärts/abwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45%; Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55%, so die Experten von XTB.Das 4h Chart habe sich bereits bärisch eingetrübt. Die Aktie sei in diesem Zeitfenster bereits auch unter die SMA200 (aktuell bei 106,91 EUR) gefallen und notiere damit unter allen drei Durchschnittslinien. Damit werde der skizzierte Ausbruch im Tageschart noch einmal schwerer, da im 4h Chart alle Durchschnittslinien aktuell eng zusammenlägen. Die Aktie brauche in den Augen der Experten von XTB, um über alle drei Linien zu kommen, Dynamik und Momentum.