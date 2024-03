Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (21.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz Rekordinvestitionen in neue Modelle und Technologien wolle BMW im laufenden Jahr die langfristig angepeilte Marge erreichen, wie der Konzern am Donnerstagmorgen mitgeteilt habe. Dennoch sei die Aktie kurz nach Börsenbeginn rund ein Prozent im Minus.BMW wolle im laufenden Jahr mehr als je zuvor in Forschung und Entwicklung sowie in neue Modelle investieren. Die Investitionsquote solle auf über sechs Prozent steigen, die F&E-Quote auf über fünf Prozent. Finanzchef Walter Mertl habe gesagt, dies sei notwendig, um "die Zukunft der Mobilität zu gestalten".Trotz der hohen Investitionen wolle BMW seine EBIT-Marge im Autogeschäft zwischen acht und zehn Prozent halten. Analysten hätten bislang mit einem Wert von gut neun Prozent für das laufende Jahr gerechnet. Der Vorsteuergewinn dürfte leicht zurückgehen.Die Auto-Auslieferungen sollten 2024 leicht zulegen, das bedeute bei BMW ein Plus zwischen einem und fünf Prozent. Vor allem die vollelektrischen Autos sollten 2024 weiterhin der stärkste Wachstumstreiber für BMW sein. Der Konzern wolle im Laufe des Jahres die vollelektrische Neue Klasse auf den Markt bringen, die mit einer Reichweite von bis zu 600 Kilometern und einer Ladezeit von nur zehn Minuten neue Maßstäbe setzen solle.UBS-Analyst Patrick Hummel habe die Ziele des Konzerns beim freien Mittelzufluss der Autosparte (Free Cashflow) als etwas enttäuschend gewertet. Diese hätten auch die Chancen für beschleunigte Aktienrückkäufen begrenzt. Nach 6,9 Milliarden Euro Mittelzufluss im vergangenen Jahr peile BMW dieses Jahr einen Wert von mehr als 6 Milliarden an. Insgesamt sei der Ausblick durchwachsen ausgefallen, so Experte Hummel.BMW stehe im Jahr 2024 vor einem Spagat. Der Konzern tätige einerseits hohe Investitionen, müsse allerdings auch seine Profitabilität sichern. Die vollelektrischen Autos würden dabei eine Schlüsselrolle spielen.Investierte Anleger halten weiter an der Aktie fest, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link