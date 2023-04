Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (19.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der europäische Automarkt sei auf dem Vormarsch. Im März habe sich die Zahl der PKW-Neuzulassungen erneut erholt. Wie Bloomberg mit Verweis auf Daten der europäischen Herstellervereinigung Acea berichte, sei der Absatz in der Europäischen Union, der Freihandelszone Efta und Großbritannien um 26,1 Prozent auf 1,42 Millionen Einheiten gewachsen.Damit sei das Wachstum von 12,2 Prozent im Februar nochmals gesteigert worden. Im ersten Quartal des Jahres habe der Zuwachs der Pkw-Neuzulassungen bei 17,5 Prozent gelegen. Im Vorjahr hätten vor allem Lieferengpässe bei Halbleitern für einen schwachen Absatz gesorgt.Über besonders starke Zuwächse habe sich der Volkswagen-Konzern freuen können. Mit rund einem Drittel mehr Neuzulassungen seien im März Marktanteile gewonnen worden. Ebenfalls deutlich verbessert hätten sich BMW und Mercedes. Die deutschen Premium-Autobauer hätten sich um 22 beziehungsweise gut 16 Prozent gesteigert.Bei einem Blick auf die Antriebsarten sei das Wachstum bei batteriebetriebenen Fahrzeugen im März am deutlichsten ausgefallen. Die Nachfrage nach Stromern sei um 43 Prozent auf 220.757 Einheiten geklettert. Das entspreche fast 100.000 mehr zugelassenen E-Autos als im Februar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, Volkswagen Vz..