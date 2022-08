Börsenplätze BMW-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

76,39 EUR -5,13% (03.08.2022, 09:48)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

77,07 EUR -4,95% (03.08.2022, 09:33)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (03.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die Geschäfte seien bis zuletzt hervorragend gelaufen. Krieg, Inflation und Lieferengpässe hätten den Bayern auch im zweiten Quartal nur bedingt etwas anhaben können. Die Nachfrage sei groß und die Preissetzungsmacht hoch. Aber für das zweite Halbjahr gebe man sich nun vorsichtig.BMW berichtet zunächst eine ähnliche Geschichte zum abgeschlossenen zweiten Quartal, wie wir sie schon von den Branchenkollegen kennen: Die Münchener erzielten trotz eines Absatzrückgangs auch im zweiten Quartal mehr Umsatz, so Helge Rechberger. Die Erlöse seien von April bis Juni um 21,6% auf EUR 34,8 Mrd. gestiegen. Der Konsens der Analysten habe zuvor bei EUR 33,4 Mrd. gelegen. Dabei habe unter anderem die vollständige Übernahme der chinesischen Tochter BBA eine Rolle gespielt. Zudem profitiere BMW vom günstigen Wechselkurs, gestiegenen Autopreisen und der guten Lage an den Gebrauchtwagenmärkten.Beim Gewinn habe BMW dagegen unter anderem einen Sondereffekt zu spüren bekommen: Das Ergebnis vor Steuern sei mit EUR 3,9 Mrd. um gut ein Drittel niedriger ausgefallen als im Vergleichsquartal des Vorjahres, als die Münchener eine Milliarde Euro Rückstellung für ein EU-Verfahren hätten auflösen können. Dazu kämen negative Konsolidierungseffekte aus der BBA-Übernahme von rund EUR 1,1 Mrd.Deutlicher als die Branchenkollegen würden die Münchener auch darauf aufmerksam machen, dass sich das Umfeld nicht für immer so günstig wie in den letzten Quartalen präsentieren werde: Sie würden sich nach dem neuerlichen Umsatzplus im zweiten Quartal auf vermehrten Gegenwind einstellen. Die Geschäftsbedingungen dürften demnach in der zweiten Jahreshälfte schwieriger werden. Inflation und Zinssteigerungen, die das makroökonomische Umfeld auch in den kommenden Monaten prägen würden, würden sich auf die Nachfrage auswirken. Entsprechend sei gegen Jahresende mit einer Normalisierung des überdurchschnittlich hohen Auftragsbestands - insbesondere in Europa - zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity