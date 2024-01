Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (10.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Bei BMW laufe es weiter rund. Der Automobilhersteller habe im vergangenen Jahr mehr Fahrzeuge verkauft als je zuvor. Wie der Konzern am Dienstag mitgeteilt habe, sei der weltweite Absatz 2023 um 6,5 Prozent auf 2,55 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Vor allem Elektro- und Luxusautos führe BMW als Wachstumstreiber an. Die BMW-Aktie notiere am heutigen Mittwoch leicht im Plus.Der Absatz vollelektrischer Modelle (BEV) sei im Vergleich zum Vorjahr um 74,4 Prozent auf 376.183 Autos gestiegen. Im gesamten Jahr 2023 sei die BMW Group mit ihrem Absatz vollelektrischer Fahrzeuge deutlich stärker gewachsen als der Gesamtmarkt für vollelektrische Fahrzeuge und unterstreiche damit ihre Rolle als Vorreiterin in der Elektromobilität, so BMW in einer Mitteilung.Vertriebvorstand Jochen Goller habe kommentiert: "Neue, hoch attraktive und technologisch herausragende Fahrzeuge haben unseren Hochlauf in der Elektromobilität in 2023 weiter dynamisch beschleunigt und wir konnten somit das gesetzte Ziel von 15 Prozent Anteil vollelektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatz erreichen."Im laufenden Jahr 2024 wolle BMW mehr als eine halbe Million BEVs verkaufen und den Anteil am Gesamtabsatz auf rund 20 Prozent steigern. Die Nachfrage sei weiterhin hoch, habe Goller gesagt und auf 18 BEV-Modelle im Angebot des Konzerns verwiesen. 2025 sollte sogar jedes vierte neu ausgelieferte Fahrzeug über einen vollelektrischen Antrieb verfügen.Die BMW-Aktie sei eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Die Aussichten würden stimmen. Aus charttechnischer Sicht müsse die 200-Tage-Linie nun nachhaltig überwunden werden, so dass auch von dieser Seite ein positives Signal komme. Wichtig wäre im Anschluss der Sprung über die Marke von 105,10 Euro, dem Dezemberhoch 2023.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 82,00 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link