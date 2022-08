Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (03.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der Autobauer BMW habe im zweiten Quartal mehr Gewinn erwirtschaftet als von Experten erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Konzern habe mit 3,43 Milliarden Euro zwar um knapp ein Drittel unter dem Vorjahreswert gelegen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt habe. Die Erwartungen der Analysten hätten aber übertroffen werden können.Die Münchener hätten vor einem Jahr von der Auflösung von Kartellrückstellungen in Höhe von einer Milliarde Euro profitiert, zudem seien im abgelaufenen Quartal milliardenschwere Sonderkosten für die Mehrheitsübernahme des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens BMW Brilliance Automotive (BBA) hinzugekommen.Die wichtige Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Autogeschäft habe 8,2 Prozent betragen, nach 15,8 Prozent vor einem Jahr. Ohne Konsolidierungseffekte hätte sie in den Monaten April bis Juni bei 12 Prozent gelegen. Für das Gesamtjahr habe BMW den Absatzausblick für Pkw wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds gesenkt, habe die operativen Margenziele in der Sparte mit 7 bis 9 Prozent aber beibehalten.Der Konzernumsatz sei im zweiten Quartal trotz des Rückgangs bei den Auto-Auslieferungen gewachsen. Er habe vor allem dank des Zukaufs in China im Jahresvergleich um 21,6 Prozent auf fast 34,8 Milliarden Euro zugelegt. Unter dem Strich habe der Konzernüberschuss bei 3,05 Milliarden Euro gelegen. Vor einem Jahr seien es 4,79 Milliarden gewesen.BMW werde aber angesichts des wirtschaftlichen Umfelds bei den Verkaufszielen vorsichtiger. Die Münchener würden 2022 nun mit einem Autoabsatz "leicht unter" dem Vorjahresniveau von 2,5 Millionen Autos rechnen, wie das DAX-Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt habe. Das bedeute bei BMW ein Minus zwischen einem und fünf Prozent. Bisher habe Vorstandschef Oliver Zipse das Vorjahresniveau angepeilt. Das Umfeld mit Versorgungsengpässen bleibe schwierig, habe es geheißen. Zudem hätten Inflation und Zinssteigerungen die Nachfrage belastet.Die Aktie von BMW rutsche am frühen Morgen ins Minus. Auf Tradegate notiere das Papier rund ein Prozent tiefer bei 79,73 Euro. Aus charttechnischer Sicht befinde sich das Papier derzeit im Seitwärtstrend.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 67,50 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2022)Mit Material von dpa-AFX