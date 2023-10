Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

95,02 EUR -0,18% (04.10.2023, 12:56)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

95,11 EUR -0,20% (04.10.2023, 12:43)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (04.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Trotz relativ hoher Spritpreise seien am US-Automarkt große SUVs und Pickups gefragt. Ein Plus habe auch BMW verzeichnet. Die Entwicklung am US-Automarkt gelte als ein Indikator für die Stimmung der Verbraucher in Zeiten hoher Spritpreise und Zinsen sowie Konjunktursorgen. Die Lage werde zusätzlich von Streiks der Autogewerkschaft UAW verkompliziert, die für ein knapperes Angebot bei einigen Modellen sorgen könnten. Auffällig gewesen sei der Erfolg von Hybrid-Ausführungen einiger Modelle, für die es Zuschüsse gegeben habe.Bei deutschen Autobauern habe es unterschiedliche Entwicklungen gegeben. Die VW-Tochter AUDI habe die Auslieferungen um 21% auf gut 59.500 Fahrzeuge gesteigert. Bei BMW sei der Absatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 7,6% auf 83.949 Fahrzeuge gewachsen. Für die Marke VW habe es dagegen ein Minus von 1,2% auf 87.756 Fahrzeuge gegeben.Für die Aktien von BMW und Volkswagen gehe es am Mittwochvormittag derweil dennoch fast im Gleichschritt nach unten. Angesichts steigender Zinsen und mieser Verbraucherstimmung würden Autowerte schon länger nicht zu den Favoriten der Anleger gehören. Die BMW-Aktie habe sich lange aber sehr gut behaupten können. Anleger sollten vor einem Neueinstieg jedoch eine klare Stimmungsaufhellung abwarten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: