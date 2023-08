Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (01.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Automobilkonzerns BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der bayerische Premium-Hersteller habe am Dienstag die vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht und in diesem Zusammenhang auch gleich die Jahresziele angehoben. Jedoch seien die Anleger nicht wirklich überzeugt gewesen, da einige Kennzahlen in Q2 wieder schwächer ausgefallen seien.Nach einem starken ersten Halbjahr mit einer operativen Marge im Autogeschäft von 10,6%, habe BMW die Prognose für die Kennziffer auf neun bis 10,5 statt bisher acht bis 10% angehoben. Auch bei den Auslieferungen stelle BMW nun ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 5 bis 10% in Aussicht - nach zuvor nur einem leichten Plus.Trotz der erfreulichen Nachrichten präsentiere sich die BMW-Aktie am Dienstag schwach. Anleger dürften wohl kritisch auf die jüngste Entwicklung der Marge und den Free Cashflow blicken. Die operative Marge sei im zweiten Quartal mit 9,2% merklich schwächer ausgefallen als auf Jahressicht.Der freie Barmittelzufluss in Q2 sei mit 1,2 Mrd. Euro ebenfalls hinter dem Vorquartal (1,9 Mrd. Euro) zurückgeblieben. Der Anstieg von Vorräten sowie höhere Kosten für Material und Rohstoffe hätten hier belastet, so der Autobauer. Eine Besserung habe der DAX-Konzern derweil nicht in Aussicht gestellt - im Gegenteil: Aufgrund der aufgeführten Gründe, aber auch höherer Investitionen in den Umbau zur Elektromobilität stelle CFO Walter Mertl beim Free Cashflow für 2023 nur noch 6 nach zuvor 7 Mrd. Euro in Aussicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: