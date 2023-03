Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (06.03.2023/ac/a/d)



Der Automarkt ändere sich grundlegend: Nun könnten die deutschen Hersteller wieder mehr Autos liefern und verkaufen. Tesla justiere gleichzeitig erneut den Preis, um die Menge hoch zu halten.Jahrelang seien die Aufträge da gewesen, doch BMW und Co hätten mangels Teilen nicht produzieren können, was Tesla deutlich besser gelungen sei und neue Marktanteile für die US-Amerikaner ermöglicht habe. Die Lage ändere sich aber fundamental- gut abzulesen auch an der Outpferformance von Mercedes-Benz, BMW und Co gegenüber der Tesla-Aktie.Autoexperte Prof. Dudenhöffer stelle nun fest: "Halbleiter-Hersteller berichten von nicht ausgenutzten Produktions-Kapazitäten, deutlich fallenden Preisen für Chips, die Chipkrise ist endgültig Vergangenheit. Das spiegelt sich an der Pkw-Produktion in Deutschland. So wurden im Januar mit 329.000 Neuwagen, 31 Prozent mehr produziert als im Vorjahresmonat."Ausnahme seien Siliciumcarbid Halbleiter, die bei Elektroautos eingesetzt würden. Sprich bei Elektroautos seien längere Lieferzeiten erkennbar, etwa bei Lieferzeiten für Auto-Abo-Angebote bei BEV. Relativ gut liefern könne Tesla - ob es an der hohen Produktion oder der ausbaufähigen Nachfrage liege, seu strittig. Offenbar wolle der US-Konzern in einzelnen Märkten die Nachfrage weiter mit Preissenkungen beleben - siehe Tweet von Troy Teslike.Der Trend mit deutlich steigender Pkw-Produktion setze sich in Deutschland fort, so Dudenhöffer. Wichtiges Detail: "Gleichzeitig gingen die Auftragseingänge der deutschen Autobauer im Inland im Januar um 31 Prozent zurück." Aber: In Summe würden die deutschen Autobauer im Inland über einen immer noch hohen Auftragsbestand verfügen, der rund 90% über dem von 2015 liege. Es seien weiterhin "gute Auftragspolster" vorhanden, die bei deutschen Autobauern im Januar zu Preiserhöhungen, wie etwa bei VW oder BMW genutzt worden seien. Fazit: "In den folgenden Monaten kann mit weiteren deutlichen Steigerungen bei der Autoproduktion gerechnet werden."