Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

83,59 EUR -0,59% (14.12.2022, 16:46)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

83,70 EUR -0,37% (14.12.2022, 16:33)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (14.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Im letzten Jahr habe der DAX-Konzern mit einem Gewinn vor Steuern und Zinsen in Höhe von 13,4 Milliarden Euro einen neuen Bestwert verzeichnen können. 2022 sei BMW laut Analystenschätzungen auf Kurs, diese Marke nochmals zu überbieten. Im nächsten Jahr könnte sich das allerdings ändern, meine zumindest Bernstein-Analyst Daniel Roeska.Der Experte habe in einer Studie geschrieben, das Wachstum der Absatzvolumina sei dieses Jahr ins Stocken geraten. Für die Ergebnisse des vierten Quartals sei er noch optimistisch. 2023 gehe Roeska allerdings mit dem Ende der für BMW günstigen Preisspirale aus. Für die Aktie der Münchner zeige sich der Analyst dennoch optimistisch. Er bestätige sein Kaufvotum und habe das Kursziel bei 90 Euro belassen.Seine Analysten-Kollegen würden der Aktie noch etwas mehr Potenzial zuschreiben. Das durchschnittliche Kursziel für die BMW-Aktie liege bei 97 Euro. Entsprechend positiv würden auch die Ratings ausfallen. Von 28 Analysten, die den Autotitel covern würden, würden 17 zum Kauf raten. Acht Mal laute das Rating "Halten". Dagegen stünden drei Verkaufsempfehlungen.Operativ laufe es bei BMW derzeit rund. Auch die Elektrostrategie treibe BMW mit großen Investitionen voran. Was allerdings störe, sei die Technologieoffenheit des Unternehmens. Die Münchner würden sich neben dem E-Antrieb auch auf Wasserstoff fokussieren und weiterhin am Verbrennungsmotor arbeiten. Ein reiner Fokus auf Elektro wäre nach Ansicht des AKTIONÄR sinnvoller.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: