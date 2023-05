Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (09.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BMW-Aktie habe nach den Zahlen für das erste Quartal einen Zwischenspurt aufs Parkett gelegt. Damit summiere sich das Plus der Aktie seit Jahresbeginn auf 31 Prozent. Gehe es nach den Analysten, so sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.BMW habe Aktionäre und Analysten in den letzten Quartalen mit konstant guten Zahlen verwöhnt. Der gute Newsflow in den letzten Wochen habe für eine deutliche Outperformance der BMW-Aktie gegenüber den Wettbewerbern sorgt. Im Vergleich zu Mercedes habe das Papier vom BMW seit Jahresbeginn deutlich die Nase vorn. BMW komme auf ein Plus von 31 Prozent. Mercedes-Benz habe nur 10 Prozent zugelegt. Die VW-Aktie komme auf 9,4 Prozent Plus.BMW habe im ersten Quartal erneut die Markterwartungen deutlich übertroffen, stelle die LBBW fest. Dennoch habe das Unternehmen den Jahresausblick nur bestätigt. Den höheren Volumina und einem guten Produktmix stünden Belastungen aus einer steigenden E-Quote und ein steigender Wettbewerbsdruck in China in Verbindung mit höheren Materialkosten gegenüber. Mit ihren erhöhten Schätzungen würden die LBBW-Analysten einen fairen Wert der Aktie von rund 107 Euro ermitteln. Mit diesem neuen Kursziel würden sie die Aktie weiterhin mit "halten" einstufen.Weitaus optimistischer habe sich zuletzt Goldman Sachs geäußert. Analyst George Galliers habe das Kursziel vor einigen Tagen bereits von 109 auf 117 Euro erhöht. Die SocGen lehne sich noch etwas weiter aus dem Fenster. Die Experten würden für die BMW-Aktie Potenzial bis 130 Euro sehen.Der Hochlauf der Elektroauto-Sparte laufe gut an. Die Äußerungen von Vorstand Oliver Zipse würden aufhorchen lassen. Einziges Manko: Die Technologieoffenheit bei BMW sei sehr kostenintensiv. Der Autobauer setze weiterhin auch auf die Produktion von Verbrenner, Wasserstoff und Elektromodellen. Die Aktie sei zuletzt nach oben ausgebrochen.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Der nächste Widerstand warte bei 123,00 Euro auf die Aktie. Diese Marke stelle das Allzeithoch aus dem Jahr 2015 dar. (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link