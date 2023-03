Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (15.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BMW rechne im laufenden Jahr trotz weiter hoher Sonderkosten für die Mehrheitsübernahme in China mit einem guten Abschneiden im Kerngeschäft. Die Auto-Auslieferungen würden die Münchener leicht erhöhen wollen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Das bedeute bei BMW ein Plus zwischen einem und fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 2,4 Millionen Fahrzeugen.Die Verkaufspreise dürften dabei stabil bleiben. So gehe das Management um BMW-Chef Oliver Zipse von einer Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 8 bis 10 Prozent in der Autosparte aus. Analysten hätten mit etwas weniger als der Mitte der Spanne gerechnet, im vergangenen Jahr habe die Marge bei 8,6 Prozent gelegen. In der Prognose enthalten seien bereits weitere Sonderkosten von 1,4 Milliarden Euro aus der Mehrheitsübernahme des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens BMW Brilliance (BBA) im vergangenen Jahr.Im vergangenen Jahr hätten wegen der Milliardenübernahme in der Volksrepublik viele Sondereffekte die Zahlen des Unternehmens verzerrt, so auch die Neubewertung der bereits zuvor gehaltenen Anteile von BBA, die für einen Sonderertrag von 7,7 Milliarden Euro gesorgt habe. Dieser Effekt fehle diesmal im Finanzergebnis, weswegen BMW beim Vorsteuergewinn deutlich weniger veranschlage als die rekordhohen 23,5 Milliarden Euro aus dem vergangenen Jahr. Zudem rechne BMW mit einer weniger guten Lage für die Wiedervermarktung von Leasingrückläufern als zuletzt. Die Zahl der Mitarbeiter wolle BMW in diesem Jahr leicht erhöhen - damit dürfte die Beschäftigtenzahl ausgehend von 149.475 um eins bis fünf Prozent wachsen.Mit ihrem Angebot von bereits rund einem Dutzend vollelektrischer Modelle erwarte die BMW Group in den kommenden Jahren einen steilen Wachstumspfad: So dürfte 2024 mindestens jeder fünfte Neuwagen des Unternehmens über einen vollelektrischen Antrieb verfügen, 2025 solle jedes vierte neu ausgelieferte Fahrzeug ein BEV sein und 2026 bereits rund jedes dritte, so der Autobauer.Langfristig stimme die Richtung bei BMW, die Elektro-Offensive nehme Gestalt an. Hinzu komme die attraktive Dividendenrendite von 6,0 Prozent. Nach den Kursgewinnen seit Ende September sei die Aktie jedoch zuletzt in eine Konsolidierung übergegangen, nachdem das Papier zuvor kurz das 2022er Jahreshoch bei 100,42 Euro habe übertreffen können."Der Aktionär" ist zuversichtlich, dass bald ein neuer Angriff auf diese Hürde erfolgen wird. Anleger bleiben mit einem Stopp bei 73,00 Euro investiert, so Marion Schlegel. (Analyse vom 15.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link