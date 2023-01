Die Elektro-Offensive von BMW nehme Gestalt an. Für die Aktie spreche der hohe Auftragseingang bei den neuen Elektroautos. Allerdings spreche nach wie vor die Technologieoffenheit gegen ein Investment. Die Autos von BMW würden kein Alleinstellungsmerkmal aufweisen.



Die BMW-Aktie steht derzeit als Halteposition auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Jochen Kauper. Favorit unter den deutschen Autobauer sei die Porsche AG. (Analyse vom 06.01.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW verspreche ein Auto mit Emotionen, der Elektronik-Riese Sony bereite mit einem neuen Markennamen eine Attacke auf die Platzhirsche vor: Der Wandel der Autobranche werde auf der Technik-Messe CES greifbar. Mit der Digitalisierung werde das Auto zu einem Computer auf Rädern - und der Fokus auf künstliche Intelligenz und digitale Dienste statt PS bestimme die Zukunft.BMW habe bei der prestigeträchtigen Eröffnungspräsentation am Vorabend der CES eine üppige Show geboten: Ein Kurzfilm mit Arnold Schwarzenegger und David Hasselhoff, plus der "Terminator"-Darsteller und die legendären Hollywood-Autos Herbie und KITT live auf der Bühne. Als Sahnehäubchen habe es dann noch eine Demonstration gegeben, wie ein Auto beliebig die Farbe wechseln könne. Vor einem Jahr habe BMW in Las Vegas schon ein mit E-Ink-Zellen verkleidetes Auto gezeigt, das allerdings nur zwischen Weiß und einem etwas gräulichen Schwarz habe wechseln können.Der eigentliche Clou stecke in der futuristischen Elektro-Limousine "BMW i Vision Dee" aber im Innenraum. Neben der sprechenden Software falle im Cockpit das Fehlen der gewohnten Bildschirme auf. Stattdessen solle die ganze Windschutzscheibe zum Breitwand-Display werden. Tacho, Navi und alle anderen Informationen würden per Head-up-Display auf der Frontscheibe angezeigt. Und man könne wählen, ob nur einige Informationen eingeblendet würden - oder sich ganze digitale Welten mit der realen Umgebung vermischen sollten.Die Technik werde ab 2025 in die Modellgeneration kommen, die BMW "Neue Klasse" nenne, habe Konzernchef Oliver Zipse in Las Vegas angekündigt. "Es ist mehr als eine Vision", habe er versichert. Das Innenleben des Fahrzeugs mute spartanisch an: Es gebe keine Türgriffe, Armaturentafel, Temperaturregler, Schalter, Knöpfe. Zentrales Bedienelement sei eine Sensorik auf der Fläche, auf der bei heutigen Autos das Armaturenbrett sei. Per Sprache oder Handbewegung entscheide der Fahrer, welche Informationen er auf der Windschutzscheibe sehen wolle. Wenn das Auto stehe, könne er die Realität mit Hilfe von dimmbaren Scheiben ausblenden.Auch die Show mit Film- und TV-Autos habe tiefere Bedeutung gehabt: Der VW-Käfer Herbie und Hasselhoffs intelligenter Sportwagen Kitt aus der Serie "Knight Rider" stünden für Maschinen mit Gefühlen. Schwarzenegger wiederum sei nicht nur jüngst prominent als Gott Zeus in einem BMW-Werbespot aufgetaucht, sondern habe mit dem "Terminator" auch einen Roboter verkörpert.Bei Sony habe es kurz zuvor deutlich weniger Pomp gegeben. Konzernchef Kenichiro Yoshida habe recht sachlich einen Prototypen herausrollen lassen - schon zum dritten Mal in Las Vegas. Inzwischen arbeite Sony daran in einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Autobauer Honda. Und die beiden Partner hätten keinen Zweifel daran gelassen, dass sie es ernst meinen würden. So gebe es im Vorlauf zum für 2026 angesetzten Marktstart einen eigenen Markennamen: Afeela.Anders als beim BMW-Konzept werde das Armaturenbrett komplett von Bildschirmen ausgefüllt. Sony, das im Videospielegeschäft mit der Playstation sei und auch eine Musik-Firma und ein Hollywood-Studio habe, wolle für die Unterhaltung im Wagen sorgen.Am Mittwoch habe BMW seine Auslieferungszahlen bekannt gegeben. 2022 seien 2,4 Millionen Autos verkauft worden - annähernd 100.000 Fahrzeuge weniger als im Vorjahr. Der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge sei aber mehr als verdoppelt worden, habe der Autobauer am Mittwoch in München mitgeteilt. Somit habe der Anteil vollelektrischer BMWs und Minis am Gesamtverkauf annähernd 10 Prozent erreicht. Ziel für das laufende Jahr sei ein Anteil von 15 Prozent, habe BMW mitgeteilt.Positiv für BMW: Die Auftragseingänge für die E-Modelle BMW i4, iX, iX1 und i7 seien sehr hoch, so eine Sprecherin. Zu den Auftragseingängen für den iX3 und den Mini Cooper SE habe sie sich noch nicht geäußert. Die kompletten Vertriebszahlen wolle BMW später veröffentlichen.BMW drücke im E-Mobility-Segment aufs Gas: Der Auto-Hersteller wolle bis 2025 mehr als zwei Milliarden Euro investieren und damit deutlich mehr in sein neues Elektroautowerk im ungarischen Debrecen stecken.Neben der Produktion der neuen Generation von Elektroautos in der iFactory solle in Debrecen noch eine Montage von Hochvoltbatterien hochgezogen werden. Laut einer BMW-Sprecherin seien rund 1,5 Milliarden Euro für die Autofertigung vorgesehen, eine halbe Milliarde für den Batteriepark. Positiv sehe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut die BMW-Strategie. "Wenn man sich heute die Performance bei den Elektroautos bei den Deutschen anschaut muss man sagen "Hut ab BMW"", so der Auto-Experte gegenüber dem "Aktionär".Nicht ganz so euphorisch sei Zukunftsforscher und Branchenkenner Mario Herger. "Wenn ich wetten müsste, dann geht BMW als ersten mit der "Technologieoffenheit" die Luft aus. Drei Antriebsstränge parallel zu entwickeln und zu produzieren ist einfach extrem kapitalintensiv. Und die Autos sind dann weder Fisch noch Fleisch, ein schlechter Kompromiss", habe Herger gegenüber dem "Aktionär" gesagt.