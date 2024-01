ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (30.01.2024/ac/a/d)

London (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Redburn Atlantic:Redburn Atlantic nimmt die Coverage für die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) mit eine Kaufempfehlung auf.Redburn Atlantic habe die Coverage von neun Automobil-Erstausrüstern mit einer vorsichtigen Tendenz aufgrund sinkender Zusatzerträge aufgenommen, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die Unterstützung der Margen, die durch einen robusten Verbraucher und ein Unterangebot an Fahrzeugen gegeben gewesen sei, schwinde. Redburn Atlantic erwarte, dass die Gewinner die besten Elektrofahrzeugplattformen weiterentwickeln und die gewünschten Modelle skalieren würden, um eine hohe Auslastung bei geringeren Stückkosten zu erreichen. Zu den von Redburn Atlantic bevorzugten Autobauern würden BMW und Stellantis gehören. Tesla habe seine technische Führerschaft bei elektrischen Architekturen weitgehend beibehalten und biete Größenvorteile und niedrigere Stückkosten. Die Bewertung des Elektroauto-Pioniers scheine aber dem Margendruck durch die Preisgestaltung und den steigenden Kapitalbedarf gegenüber gleichgültig zu sein.Redburn Atlantic hat in einer aktuellen Aktienanalyse die BMW-Aktie mit dem "buy"-Rating und einem Kursziel von 120 EUR in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 24.01.2024)Börsenplätze BMW-Aktie:95,45 EUR +0,51% (30.01.2024, 12:48)XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:95,94 EUR +1,09% (30.01.2024, 12:36)