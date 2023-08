Börsenplätze BMW-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

99,54 EUR +0,08% (17.08.2023, 08:37)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

99,76 EUR +0,55% (16.08.2023)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (17.08.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Der deutsche Premium-Autobauer BMW habe Anfang August angesichts voller Auftragsbücher seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 angehoben. Im Autogeschäft sei nun eine Rendite von 9 bis 10,5% zu erwarten. Bislang hätten die Bayern hier 8 bis 10% vorhergesagt. Auf Basis der soliden operativen Leistung im ersten Halbjahr sei nun auch im zweiten Halbjahr mit einer positiven Geschäftsentwicklung zu rechnen, so der Konzern. Diese stütze sich auf eine anhaltend gute Auftragslage sowie die voraussichtlich bessere Verfügbarkeit von Premiumfahrzeugen. Der Absatz dürfte zudem "solide" steigen; bislang hatten die Bayern ein "leichtes" Plus bei den Auslieferungen vorhergesagt.Seine Prognose für den Barmittelzufluss habe BMW dagegen nach unten gwschraubt und rechne nun mit mehr als EUR 6 Mrd. Noch im Mai sei von knapp EUR 7 Mrd. die Rede gewesen. Das Unternehmen habe auf die höheren Investitionen für die Transformation zur Elektromobilität sowie eine höhere Vorratshaltung verwiesen, um die Versorgung mit Teilen zu sichern. Dazu kämen inflations- und lieferkettenbedingte Mehrkosten. Im ersten Quartal habe BMW mit Engpässen bei Teilen zu kämpfen gehabt und habe deswegen - wie schon 2022 - nicht so viele Autos bauen können wie geplant.Nach vielen Quartalen in Folge mit besser als erwarteten Zahlen habe der BMW-Konzern im zweiten Quartal seine zuletzt erfolgsverwöhnte Anlegerschaft enttäuscht. Entsprechend habe der Aktienkurs der Bayern merklich nachgegeben. Der Ausblick auf das Gesamtjahr stimme dennoch weiter - zumindest vorsichtig - optimistisch.Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher seine Empfehlung auf "Kauf", passt das Kursziel jedoch auf EUR 109,00 (zuvor: EUR 115,00) an. In Anbetracht der sich zuvor sehr dynamisch entwickelnden Kennzahlen sei BMW in einigen dieser Ziffern bereits merklich höher bewertet als vergleichbare Konkurrenzunternehmen. Die Q2-Zahlen würden nun nachdenklich stimmen, in welchem Ausmaß das fortan berechtigt sei. Andererseits habe der Aktienkurs in den ersten Augustwochen auch schon entsprechend (nach unten) reagiert. (Analyse vom 16.08.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity