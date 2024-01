Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (04.01.2024/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autobauer BMW habe am Mittwochabend seine Absatzzahlen in den USA im vierten Quartal 2023 präsentiert. Dabei habe der Konzern ein deutliches Plus verzeichnet. Die Aktie von BMW habe sich zuletzt deutlich von ihren Tiefs von Ende Oktober 2023 lösen können. Nun gelte es die 200-Tage-Linie nachhaltig zu knacken.BMW habe in den USA von Oktober bis Dezember 2023 insgesamt 107.881 Fahrzeuge verkauft. Das habe das Unternehmen am Mittwoch in Woodcliff Lake mitgeteilt. Das seien 6,0 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum gewesen. Im Gesamtjahr 2023 seien mit 362.244 Autos sogar neun Prozent mehr BMW-Fahrzeuge abgesetzt worden als noch im Jahr davor.Ohnehin befänden sich die Münchener auf gutem Kurs. Anfang August vergangenen Jahres habe der Konzern seine Jahresprognose angehoben. Aufgrund der besseren Verfügbarkeit von Fahrzeugen, einer guten Auftragslage und der positiven Volumenentwicklung plane BMW 2023 nunmehr mit einem soliden Wachstum ihrer weltweiten Auslieferungen an Kunden, habe es damals geheißen. Unter Berücksichtigung der angepassten Volumen-Prognose und der guten Preissituation sei die Prognose für die EBIT-Marge im Segment Automobile in einem Korridor von 9 bis 10,5 Prozent (zuvor: 8 bis 10 Prozent) angehoben worden. Die finalen Zahlen für das Gesamtjahr 2023 werde BMW am 21. März veröffentlichen.Positiv habe sich in dieser Woche auch die US-Bank JPMorgan zu BWM geäußert. Sie habe das Papier auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Das Kursziel sei von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung "Overweight" worden . Für die Autoindustrie dürfte 2024 ein starkes Gewinnjahr werden, so JPMorgan-Analyst Jose Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Bei BMW habe er auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachstum in allen Regionen und Ertragskraft hingewiesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: