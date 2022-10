Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

75,93 EUR -2,75% (24.10.2022, 10:21)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

75,95 EUR -1,91% (24.10.2022, 10:07)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (24.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Automobilhersteller wie BMW, Mercedes-Benz und VW würden vom Konjunkturabschwung besonders hart getroffen. Kein Wunder, dass die Kurse seit Jahresbeginn unter hohem Abgabedruck stünden. Und dennoch rate die Credit Suisse zum Kauf der BMW-Aktie.Die Credit Suisse habe die Einstufung für die BMW-Aktie vor den Zahlen zum dritten Quartal auf "outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Analyst Richard Carlson habe in einer Studie nochmals kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vorgenommen. Er rechne nun mit einem Quartalsgewinn je Aktie von 3,57 Euro statt zuvor 3,01 Euro. Dies habe er mit einem besseren Preis- und Produktmix begründet.Wenige Tage zuvor hätten und auch Goldman Sachs und Jefferies ihre Kaufempfehlung für die BMW-Aktie bestätigt."Der Aktionär" sehe allerdings auch Probleme für BMW, v.a. im wichtigsten Absatzmarkt China. Es gebe Bedrohungen durch neue Hersteller im EV-Segment wie BYD, Li Auto, XPeng oder auch Nio. Diese würden BMW und auch anderen globalen Automobilherstellern mit ihren innovativen Konzepten Marktanteile abjagen. Bislang sei BMW mit seinen Modellen im chinesischen EV-Markt eher unterrepräsentiert. Und die neuen Modelle würden nicht unbedingt mit Alleinstellungsmerkmalen glänzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: