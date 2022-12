Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

83,00 EUR -2,40% (08.12.2022, 11:31)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

83,24 EUR -1,56% (08.12.2022, 11:16)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (08.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die erneuten Lockdowns im Zusammenhang mit der Corona-Krise hätten den Automarkt in China im November belastet. Im vergangenen Monat seien im Vergleich zum Vorjahr mit 1,67 Mio. 9,5% weniger Fahrzeuge verkauft worden, habe der Branchenverband PCA am Donnerstag auf Basis endgültiger Daten in Peking mitgeteilt. Im Vergleich zum Vormonat seien die Verkäufe um 10,5% gesunken. Damit habe sich der Markt stärker abgeschwächt als es vorläufige Daten am Vortag signalisiert hätten.Für Dezember werde hingegen wieder eine Erholung erwartet, bevor Subventionen für umweltfreundlichere Autos und Steuersenkungen für spritsparende Modelle wegfallen würden. Die PCA gehe davon aus, dass die Verkäufe von Elektroautos sowie Hybridmodellen in diesem Jahr 6,5 Mio. erreichen werde. Im November seien sie um 58,2% im Vergleich zum Vorjahr auf 598.000 Fahrzeuge gestiegen, Treiber seien dabei der chinesische Hersteller BYD sowie der US-Konzern Tesla gewesen. In den ersten elf Monaten des Jahres seien insgesamt 5,74 Mio. verkauft worden.China sei der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (inklusive AUDI und Porsche), BMW und Mercedes-Benz der wichtigste Einzelmarkt.Deutlich unter Druck stehe am heutigen Handelstag v.a. BMW. Hier belaste zudem eine Abstufung durch die Bank of America (Bofa). Bofa-Analyst Horst Schneider setze in der Autobranche 2023 v.a. auf Mercedes, Volkswagen und Renault. Bei BMW sei er indes besonders überzeugt, mit seiner Skepsis recht zu behalten. Für 2024 liege er mit der Prognose für das operative Ergebnis (EBIT) rund 20% unter dem Marktkonsens. Schneiders Kursziel für die BMW-Aktie liege mit 78 Euro noch ein gutes Stück unter Xetra-Niveau. Mit 86,71 Euro habe sie in der Vorwoche das höchste Niveau seit Anfang 2022 erreicht, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: