Börsenplätze BMW-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

76,07 EUR -2,29% (26.07.2022, 17:27)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

76,24 EUR -2,22% (26.07.2022, 17:15)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (26.07.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) weiterhin zu kaufen.Die Vollkonsolidierung des China-Geschäfts habe dem Münchener Autobauer zum Jahresauftakt ein deutliches Plus bei Umsatz und Gewinn beschert. Die Erlöse hätten sich im ersten Quartal um 16,3% auf EUR 31,1 Mrd. verbessert. Der Betriebsgewinn sei um 12,1% auf EUR 3,4 Mrd. gestiegen, der Konzernüberschuss sei sogar auf EUR 10,2 Mrd. nach oben geschnellt und habe damit mehr als dreimal so hoch wie vor Jahresfrist gelegen. Neben der Übernahme der Mehrheit an BMW Brilliance habe BMW von der weiterhin starken Nachfrage nach Autos profitiert: Positive Preis- und Produkt-Mix-Effekte, Währungseffekte sowie die anhaltend guten Rahmenbedingungen auf den Gebrauchtwagenmärkten, die in einer vorteilhaften Restwertentwicklung gemündet seien, hätten sich ebenfalls umsatzsteigernd ausgewirkt.Weiterhin spiele einerseits die immer noch in einem gewissen Ausmaß anhaltende Chipkrise eine Rolle, wegen der BMW in den ersten Monaten des Jahres noch die Produktion an verschiedenen Standorten habe drosseln müssen. Aktuell entspanne sich das Problem ein wenig, mit einer gänzlichen Auflösung werde aber bestenfalls im ersten Halbjahr 2023 gerechnet. Dazu kämen die steigenden Preise auf den Energie- und Rohstoffmärkten. Der Krieg in der Ukraine und der Anstieg der Inflationsraten könnten diese Entwicklung sogar weiter verschärfen. An seiner Prognose für das Gesamtjahr habe das Unternehmen zuletzt dennoch festgehalten.Bezahlt mache sich in Zeiten von Lieferkettenproblemen insbesondere die Flexibilität des Unternehmens. Während andere Autobauer mit verschiedenen Produktionsstraßen arbeiten würden, ermögliche BMWs Produktionssystem in den Werken eine Vielzahl von Modellen herzustellen und auf dem gleichen Band sowohl Elektro- als auch Verbrennerautos zu bauen. So könnten beispielsweise Autos halbfertig gebaut und ins Zielland geliefert werden, wo man dann durch so genannten Lochverbau fehlende Komponenten endmontiere.Auch die Elektroautos von BMW würden 2021 auf sehr positive Resonanz stoßen. Ende 2021 seien mit dem iX und dem i4 zwei weitere rein elektrische Fahrzeuge auf den Markt gekommen und es würden laufend weitere Modelle folgen. So laute für 2022 das Ziel, wie schon im Vorjahr den Elektro-Absatz erneut zu verdoppeln.Der BMW-Konzern schaffe es, dem an sich von Unsicherheiten geprägten Umfeld zum Trotz Quartal für Quartal wirklich hervorragende Daten veröffentlichen zu können. Entsprechend halte sich der Aktienkurs der Bayern über die letzten paar Jahre wesentlich besser als jener des direkten Mitbewerbs. Mit neuerlich sehr guten Zahlen auch für das zweite Quartal 2022 dürfe/müsse bei deren Präsentation Anfang August gerechnet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.