Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

94,00 EUR +2,44% (03.11.2023, 09:52)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

93,61 EUR +2,77% (03.11.2023, 09:37)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (03.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Mit einem positiven Vorzeichen sei die Aktie von BMW in den heutigen Handelstag gestartet. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es 1,7 Prozent nach oben auf 93,29 Euro. Besser als erwartete Quartalszahlen würden die Aktie beflügeln. Die Rivalen Volkswagen und Mercedes-Benz hätten bei ihren Gewinnaussichten zuletzt etwas hingegen zurückrudern müssen.Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn im Tagesgeschäft habe BMW besser abschneiden können als erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe im Jahresvergleich trotz des höheren Anteils noch nicht so lukrativer Elektroautos um 18,2 Prozent auf 4,35 Milliarden Euro zugelegt. Analysten hätten im Vorfeld mit 4,24 Milliarden Euro gerechnet. Die viel beachtete operative Marge habe sogar von 8,9 Prozent im Vorjahr auf 9,8 Prozent zulegen können. Auch dies habe über der Prognose von 9,6 Prozent gelegen.Den Umsatz habe der Autobauer dank gestiegener Auslieferungen trotz des Gegenwinds vom stärkeren Euro um 3,4 Prozent auf 38,5 Milliarden Euro gesteigert. Auch hier hätten Analysten mit etwas weniger gerechnet, genauer gesagt mit 37,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich hätten allerdings höhere Steuern und negative Effekte bei Zinssicherungsgeschäften belastet. Der Überschuss sei um 7,7 Prozent auf 2,93 Milliarden Euro zurückgegangen, habe aber ebenfalls über den Erwartungen von 2,81 Milliarden Euro gelegen.Die Jahresprognose habe das Management um Chef Oliver Zipse bestätigt. Unter Berücksichtigung der Volumen-Prognose erwarte BMW im Gesamtjahr eine EBIT-Marge im Segment Automobile in einem Korridor von 9 bis 10,5 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: