XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

72,30 EUR -2,85% (13.07.2022, 16:15)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (13.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Kunden von BMW könnten seit 2020 beim Kauf nicht gewählte Ausstattungsmerkmale wie z.B. Apple Carplay over-the-air per Kauf oder Abonnement nachrüsten. Solche Abomodelle würden auch bei Autoherstellern immer beliebter. In einigen Regionen baue der Münchner Premium-Autohersteller nun ihr Angebot von Abos weiter aus.So könnten BMW-Fahrer in Deutschland die Sitzheizung monatlich für 17 Euro dazubuchen. Für ein Jahr würden 170 Euro für drei Jahre 270 Euro fällig. Die dauerhafte Aktivierung koste Kunden 385 Euro. Neben der Sitzheizung gebe es noch weitere buchbare Optionen wie etwa die Lenkradheizung, einen Fernlichtassistenten oder regelmäßige Kartenupdates.Solche Modelle würden von einer zunehmenden Zahl an Autobauern verwendet, da diese in Zeiten geringerer Margen und bei Elektroautos wegfallender Gewinne aus Servicezentren zusätzliche, regelmäßige Einnahmen versprechen würden. Bei der zunehmenden Anzahl an Dienstleistungen via Software werde die Anzahl an buchbaren Optionen vermutlich weiter steigen.BMW sei mit seinem breiten Angebot an Abomodellen einer der Vorreiter in der Autobranche. Da diese für regelmäßige Einnahmen stünden, seien weitere Funktionen per Abo für den Autobauer als positiv zu werten. Langfristig sei die BMW-Aktie interessant und zudem eine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2022)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:72,24 EUR -2,52% (13.07.2022, 16:27)