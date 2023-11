Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (27.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Für die deutschen Autobauer um Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen & Co werde es heute spannend. Heute finde der Autogipfel im Bundeskanzleramt, auf dem über den weiteren Ausbau der Elektromobilität auf deutschen Straßen beraten werde. Zu dem Spitzentreffen in Berlin erwartet würden Vertreter von Herstellern und Zulieferern, Gewerkschaften und Betriebsräten sowie auch von Energiebranche, Wissenschaft und Umweltverbänden. Vor dem Autogipfel im Bundeskanzleramt sehe Bundesverkehrsminister Volker Wissing die Industrie beim Ausbau der Elektromobilität in der Pflicht. Er habe darauf verwiesen, dass die Politik intensiv an mehr Fortschritt bei der Elektromobilität arbeite und den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreibe.Die Aktien der deutschen Autobauer stünden seit Wochen unter Druck. Unter den deutschen Autowerten sei derzeit lediglich Mercedes-Benz und BMW laufende Empfehlung des "Aktionärs". Mercedes-Benz habe eine klare Strategie und im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Autoherstellern eine hohe Marge. BMW würde von einem Regierungswechsel wohl überproportional profitieren. Der Münchner Autobauer sei derzeit der einzige, der sich offen dazu bekenne, neben Wasserstoff- und Elektromotoren auch Verbrennungsmotoren noch weiter zu entwickeln, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Mercedes-Benz befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: