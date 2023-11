Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst über 30 Produktionsstandorte weltweit; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2022 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von fast 2,4 Mio. Automobilen und über 202.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 23,5 Mrd. EUR, der Umsatz auf 142,6 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit 149.475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (08.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BMW habe im dritten Quartal mehr Umsatz und Gewinn eingefahren als erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe im Jahresvergleich trotz des höheren Anteils noch nicht so lukrativer Elektroautos um 18,2 Prozent auf 4,35 Milliarden Euro zugelegt. Der Umsatz sei um 3,4 Prozent auf 38,5 Milliarden Euro geklettert. Die viel beachtete operative Marge im Kerngeschäft mit dem Autobau sei um fast einen Prozentpunkt auf 9,8 Prozent gestiegen.Der Autobauer habe ein unspannendes Quartal hinter sich, habe Analyst George Galliers in einer Studie geschrieben. Noch ändere die gegen den Trend beeindruckende Entwicklung der Elektroauto-Sparte seine grundlegende Einschätzung zur Aktie aber nicht. Sein Kursziel habe der Experte um einen Euro auf 119 Euro zurückgenommen.Allen voran hätten viele Experten die Entwicklung der Elektroauto-Sparte hervorgehoben. Der Anteil der Vollelektromodelle sei im dritten Quartal deutlich von 8,9 Prozent ein Jahr zuvor auf 15,1 Prozent gestiegen. Vor allem die Batteriemodelle i4 und iX würden hier Wachstum liefern.Zukunftsforscher und Auto-Experte Mario Herger jedoch kritisiere die zögerliche Haltung des Managements. "Speziell die Elektroautoabsätze wachsen sehr stark, sie verdoppeln sich jährlich. Deshalb verstehe ich den Vorstand nicht, aus dessen Kreisen regelmäßig Zweifel an der Elektromobilität bekundet werden und der gleichzeitig die Entwicklung von drei unterschiedlichen Antriebsstrangsystemen - Elektro, Verbrenner, Wasserstoff - plus eFuels immer noch als die richtige Vorgehensweise sieht. Zu verzettelt, zu viel Geld wird da verpulvert, und zu klobige Autos werden da gebaut", sage Herger gegenüber dem "Aktionär".Vielleicht könne der Start der "Neuen Klasse" im Jahr 2025 Zukunftsforscher Herger überzeugen. Mit Software-Baukästen für Antrieb, Fahrwerk, Bordnetz und Fahrassistenz zum Beispiel spare die neue Fahrzeuggeneration Kabelstränge, Gewicht und Geld.Mit dem Roll-out der "Neuen Klasse" werde BMW einen Technologiesprung vollziehen. Einziges Manko: Die Modellreihe komme erst 2025. Hinzu komme: BMW sei in China nicht im Massenmarkt wie etwa Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) positioniert - dennoch bekämen auch die Münchner die immer stärkere Konkurrenz von BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ), Nio XPeng und Li Auto zu spüren und würden bereits jetzt auf ihre E-Autos im Reich der Mitte großzügige Rabatte geben.Die Aktie habe zuletzt von rund 112 Euro bis auf 87 Euro korrigiert. Durch die guten Zahlen und den soliden Ausblick habe sich das Papier wieder etwas erholt.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur BMW-Aktie. (Analyse vom 08.11.2023)